  • 23°C
香港時間 : 2022310日 (四) 12:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Twitter】Twitter擬發展社交電商業務　測試Twitter Shops新功能

科技 11:24 2022/03/10

分享：

美國的社交電商市場價值高達450億美元（約3,500萬港元），Twitter也打算從中分一杯羹。（法新社）

Meta旗下的Facebook（FB）和Instagram（IG）一直是社交電商（social commerce）領域的表表者，它們透過社交平台讓商戶建立網上商店並銷售產品。Twitter近日也計劃發展社交電商業務，允許企業在其簡介中建立網上商店Twitter Shops，並最多可展示50種產品供銷售。

【烏克蘭假新聞】Twitter設專家團隊解話　識別錯誤信息

據《路透社》報道，美國的社交電商市場價值高達450億美元（約3,500萬港元），Twitter也打算從中分一杯羹。Twitter表示正在測試Twitter Shops，該新功能將供部分美國企業使用。日前，美國無線運營商Verizon成為測試夥伴之一，並在其Twitter Shop中展示iPhone外殼和無線充電器。

【Twitter】應對假新聞　Twitter結合科技及人工審查辨識內容

正進行直播購物測試

當用戶在Twitter Shops看到想購買的產品後，對產品進行點擊，就會被轉到商戶的網站進行賬單結算。此外，Twitter還表示正進行直播購物測試，允許用戶在購買服裝、配飾和其他物品的同時，觀看相關品牌產品的直播影片，提升購物體驗。

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：陳卓賢

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【烏克蘭戰爭】烏克蘭已籌集加密貨幣捐款　總價值逾4.2億元
2022/03/04
【烏克蘭戰爭】烏克蘭已籌集加密貨幣捐款　總價值逾4.2億元
【烏克蘭】馬斯克：SpaceX將拯救國際太空站　免於墜落地球
2022/03/04
【烏克蘭】馬斯克：SpaceX將拯救國際太空站　免於墜落地球
【烏克蘭】馬斯克警告：Starlink或成俄羅斯攻擊目標
2022/03/04
【烏克蘭】馬斯克警告：Starlink或成俄羅斯攻擊目標
【烏克蘭】TikTok規避俄羅斯「假新聞法」　暫停當地直播和發布新影片服務
2022/03/07
【烏克蘭】TikTok規避俄羅斯「假新聞法」　暫停當地直播和發布新影片服務

你可能感興趣

【烏克蘭戰爭】烏克蘭已籌集加密貨幣捐款　總價值逾4.2億元
09:49 2022/03/04
【烏克蘭戰爭】烏克蘭已籌集加密貨幣捐款　總價值逾4.2億元
【烏克蘭】馬斯克：SpaceX將拯救國際太空站　免於墜落地球
10:50 2022/03/04
【烏克蘭】馬斯克：SpaceX將拯救國際太空站　免於墜落地球
【烏克蘭】馬斯克警告：Starlink或成俄羅斯攻擊目標
12:30 2022/03/04
【烏克蘭】馬斯克警告：Starlink或成俄羅斯攻擊目標
Twitter Meta 美國 iPhone Facebook Instagram 社交平台

上一篇文章

【蘋果動向】發布會後隨即停產？　蘋果確認27吋iMac步入歷史

下一篇文章

【烏克蘭】Sony加入制裁俄羅斯　暫停當地銷售PlayStation硬件及軟件
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【節省空間】 Android新「封存」功能　解決手機儲存空間不足問題
【節省空間】 Android新「封存」功能　解決手機儲存空間不足問題
【線上登記懶人包】快速測試申報系統　2月26日至3月5日快測陽性可登記（附連結）
【線上登記懶人包】快速測試申報系統　2月26日至3月5日快測陽性可登記（附連結）
【蘋果發布會重點】新iPhone 、iPad Air登場　桌面電腦Mac Studio搭載新芯片
【蘋果發布會重點】新iPhone 、iPad Air登場　桌面電腦Mac Studio搭載新芯片
【最平5G iPhone】消費劵商機？　iPhone SE 3售3,699元起
【最平5G iPhone】消費劵商機？　iPhone SE 3售3,699元起
【第五波疫情】全港手機突收政府疫情緊急警示　一文看清如何關閉警示功能
【第五波疫情】全港手機突收政府疫情緊急警示　一文看清如何關閉警示功能
【新iPhone】第三代iPhone SE時隔兩年登場　彭博：不符合Apple標準
【新iPhone】第三代iPhone SE時隔兩年登場　彭博：不符合Apple標準
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款