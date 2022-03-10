【Twitter】Twitter擬發展社交電商業務　測試Twitter Shops新功能

▲ 美國的社交電商市場價值高達450億美元（約3,500萬港元），Twitter也打算從中分一杯羹。（法新社）

Meta旗下的Facebook（FB）和Instagram（IG）一直是社交電商（social commerce）領域的表表者，它們透過社交平台讓商戶建立網上商店並銷售產品。Twitter近日也計劃發展社交電商業務，允許企業在其簡介中建立網上商店Twitter Shops，並最多可展示50種產品供銷售。

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據《路透社》報道，美國的社交電商市場價值高達450億美元（約3,500萬港元），Twitter也打算從中分一杯羹。Twitter表示正在測試Twitter Shops，該新功能將供部分美國企業使用。日前，美國無線運營商Verizon成為測試夥伴之一，並在其Twitter Shop中展示iPhone外殼和無線充電器。

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正進行直播購物測試

當用戶在Twitter Shops看到想購買的產品後，對產品進行點擊，就會被轉到商戶的網站進行賬單結算。此外，Twitter還表示正進行直播購物測試，允許用戶在購買服裝、配飾和其他物品的同時，觀看相關品牌產品的直播影片，提升購物體驗。

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責任編輯：陳卓賢