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【職場熱話】WFH被上司質疑工作效率 揭同事根據職級選擇性回覆訊息 打工仔嘆：原來職級真係好重要

理財智慧 18:57 2022/03/10

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不知各位打工仔有沒有因為自己職位大小，曾受到不公平的待遇或被無視呢？近日有網民在討論區發文指自己是普通職員關係，有事找其他部門不獲回覆，反之其上司「出馬」就立刻得到回應，更被上司誤會其工作效率，因而感慨職級真的很重要。

樓主經歷：

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【職場熱話】同事每日廁所逗留半小時 常詐肚痛「蛇王」 匿廁格打機惹老闆不滿下一頁

同場加映：【溫股知新】再談港股五大因素 國策股前景最著數

有網民認為「和皇帝身邊的宦官一樣，擦鞋致上是致勝之道」、「大公司高級職員嘗試找你幾次都不成功，轉頭就會找你上司，甚至順手投訴」、「關係感情不是一朝一夕，需要時間建立，所以先學做人再學做事。首先別投訴，少説話多助人，理解別人難處，相處得來一年半載你就是MVP」。

亦有網民指「不用WFH，辦公室打電話情況雷同」、「大家咁高咁大，驚你咩？高級就唔同啲」。

同場加映：【青姐話】疫情底 有幾抵？

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責任編輯：陸盈希

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