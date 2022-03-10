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【南韓大選】政治素人尹錫悅險勝當選 從政未夠1年

環球社會熱點 11:18 2022/03/10

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南韓周三（9日）舉行總統大選投票，周四（10日）凌晨4時完成98%點票。南韓最大在野黨總統候選人尹錫悅以48.58%得票率當選，執政黨候選人李在明以0.8個百分點差距落敗，南韓保守陣營是隔5年再次執政。南韓媒體報道，尹錫悅從未足1年，當選被普遍解讀為南韓選民對傳統政治的不信任和抵制。

南韓民眾踴躍投票 投票率有望達8成（第四版） 【下一頁】

截至周四凌晨4時，尹錫悅獲得1,592萬票，執政共同民主黨候選人李在明則獲得1,567萬票，尹錫悅以48.58%得票率，險勝李在明的47.81%當選，兩者差距僅得0.8個百分點。是次投票率達77.1%， 兩個主要候選人票數差距之小為南韓歷史上首次出現，直至點票率達51%時，尹錫悅才開始反超李在明，之前李在明以微弱優勢領先。

李在明周四凌晨3時50分召開記者會，承認敗選。李在明表示已竭盡全力，並向尹錫悅祝賀，呼籲對方解決南韓分裂與矛盾問題，開創團結和解時代。

尹錫悅從政僅逾8個月，他將成為南韓史上首個未曾擔任國會議員的總統，他過去一直是檢察機關公務員。尹錫悅去年7月30日宣布加入最大在野黨國民力量，僅3個後就在黨內初選中勝出。尹錫悅在競選期間一直標榜不懂主流政治，自認是無派無勢、不懂計算的政治新人，強調不欠任何政客人情，只欠國民。

南韓大選兩候選人最後拉票 文在寅籲積極投票 【下一頁】

《韓聯社》報道，尹錫悅當選被外界普遍認為，顯示南韓選民對傳統政治的不信任及抵制。其主要對手李在明雖然曾擔任城南市等地方政府首長，但同樣未曾擔任國會議員。兩人獲得黨內提名時，外界就有傳統政治遭受彈劾的評價。

南韓保守及進步陣營在地區、意識形態、性別等等矛盾進一步加劇， 分析指是次大選結果一定程度上反應，選民希望政府能首選協商治國和團結為施政首位。南韓保守陣營時隔5年再次奪回政權，當地自1987年實施直選制度而來，保守和進步陣營每隔10年輪流執政局面被打破。

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責任編輯：李俊儀

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