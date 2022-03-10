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世衛譚德塞重申新冠疫情未完結 仍是大流行病

環球社會熱點 11:02 2022/03/10

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歐美多國稱新冠疫情緩和，相繼放寬口罩令等防疫措施。但世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞重申，新冠疫情目前尚未完結仍是大流行病。譚德塞更慨歎新冠疫情持續兩年，已經有超過600萬患者死亡。

【英國疫情】料廢除旅遊限制 未打針旅客或免檢測入境 【下一頁】

譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）前年3月11日，首次以大流行病（pandemic）一次來定義新冠疫情。

他周三（9日）於記者會上指時隔兩年，已有近4.44億名新冠患者及超過600萬人死於新冠肺炎。

譚德塞指上周全球新增確診數按周下跌5%，而死亡數字按周下跌 8%。世衛組織西太平洋地區新增390萬宗確診，增幅達46%。

他表示雖然全球整體的新增確診及死亡數字正下降，而且部分國家已取消限制，但強調疫情尚未結束。

譚德塞指隨著疫情繼續發展，他們在分發新冠疫苗、檢測及治療等方面仍面臨重大障礙。他又坦言對近期檢測率下降感到憂慮，認為檢測大幅減少會影響醫學界了解病毒如何傳播及演變的能力。

【英國疫情】4月起檢測收費 民眾囤積檢測工具 【下一頁】

世衛流行病學家范克爾克霍夫（Maria Van Kerkhove）也指由於檢測數字急劇下降，確診數字勢必遭到低估。她指全球上周仍錄過千萬宗確診，強調必須保持警惕。

世衛指新冠疫苗接種、新冠檢測及治療的不平的現象仍然存在，也導致疫情遲遲未能結束。根據世衛的最新數據，全球23國的疫苗完成接種率未達1成，而73國尚未實現今年初4成接種率的目標。

**俄烏談判有得傾？潘國光分析俄烏局勢對後市影響**

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責任編輯：鄭錦玲

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