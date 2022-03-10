【券商點睇】晶片短缺令車企被迫減產 供應緊張或下半年緩解

天風證券指出，由於晶片供應緊張，多家汽車廠商減少產量。今年全球汽車減產量最大的工廠是大眾汽車沃爾夫斯堡工廠，預計減產7.03萬輛；福特汽車也稱，由於晶片短缺將導致公司本季度汽車產量下降，計劃整周暫停或削減其在美國、墨西哥和加拿大8家工廠的生產。

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國內車企也受到晶片短缺的影響，長城汽車（02333）歐拉品牌宣布不再接受黑貓、白貓車型新定單，主要因ESP晶片供應不足，由於火災、疫情、晶元產能低等原因，造成馬來西亞工廠無法滿足全球需求，按當前生產量計算，如繼續接單，新定單的交付要等到下半年。

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部分汽車廠商認為晶片短缺問題下半年將緩解。大眾汽車採購主管表示，受供應鏈中斷導致的半導體短缺，以及電子設備行業對芯片需求的急升雙重影響，全球汽車行業芯片短缺問題在今年仍不會消解，但有望在下半年逐步緩解。據晶片行業人士稱，今年國產晶片品牌在車規級晶片方面都有進展，故今年缺的晶片種類會比去年有所減少，如比亞迪（01211）車規級 IGBT。預計在3年後，30%至50%的車規級晶片可實現國產化。

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記者：林衛