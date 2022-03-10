【券商點睇】多省市明確將輔助生殖納入醫保 券商唱好行業滲透空間大

國內多個省市明確將常見的輔助生殖技術項目納入醫保報銷範圍，包括北京市三部門聯合發布《關於規範調整部分醫療服務價格項目的通知》，將門診治療中常見的16項輔助生殖項目納入醫保甲類報銷範圍，適用範圍包括公立與非公立醫保定點機構，並於3月26日正式執行。同時，湖南省與四川省衛健委亦相繼在官方平台明確，將逐步探索將技術成熟、安全可靠、費用可控的常見輔助生殖技術項目納入醫保報銷範圍。

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銀河證券指出，中國輔助生殖市場滲透率較低，提升空間廣闊。2018年中國約有56.8萬患者接受輔助生育服務，僅佔同年4,780萬不孕夫婦的1.2%。數據顯示，中國2018年的輔助生殖滲透率僅7%，遠低於美國同期期的30.2%。隨着人們對輔助生殖技術的認知加深、人均可支配收入提高、鼓勵生育的政策放開等，中國輔助生殖的滲透率有望持續提升。

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該行認為，隨着三胎政策及其他生育相關政策陸續出台，未來中國輔助生殖滲透率有望提升，建議關注具備技術壁壘和牌照壁壘的優質民營輔助生殖機構錦欣生殖（01951），關注其收購進展及美國業務逐步恢復的業績彈性。還有，關注國內領先的PGT臨床解決方案提供商貝康醫療（02170）。

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記者：林衛