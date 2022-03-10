【烏克蘭戰爭】產科醫院被炸釀17傷 澤連斯基：俄大屠殺鐵證

俄羅斯持續轟炸烏克蘭多個城市，並一直堅稱未有以平民為目標。烏克蘭南部城市馬里烏波爾的一間產科醫院近日被炸中，導致最少17人受傷，包括待產的孕婦。烏克蘭總統澤連斯基表明，產科醫院被炸是俄羅斯大屠殺烏克蘭人民的鐵證。

【烏克蘭戰爭】男童拒分離 痛哭捶打警員爸爸頭盔 【下一頁】

馬里烏波爾（Mariupol）多日前已被俄國包圍，當地被指陷入斷水﹑電及糧食慘況，亦是近日開啟人道走廊撤離的主要城市。當地官員指周三（9日）一間產科醫院被炸中損毀嚴重，造成最少17人受傷，包括正在生產的孕婦。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4 ▲ 澤連斯基指轟炸醫院是俄羅斯屠殺烏克蘭的鐵證。 ​​​​​​

副市長Sergei Orlov指當地被連番轟炸，已有1,170名民眾死亡，其中47人於周三下葬。Orlov指控俄軍攻擊是單純的大屠殺，亦是戰爭罪行。Orlov同時指控俄軍向協議的人道走廊開火，約20萬人想撤走，但最終僅不足3,000人成功離開。

【烏克蘭戰爭】烏軍堅守基輔北部 俄稱已控制扎波羅熱核電站 【下一頁】

總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）批評俄羅斯殘暴，質問一間小朋友的醫院和產房如何威脅俄羅斯，有必要轟炸如此地點。澤連斯基指俄國摧毀烏克蘭醫院﹑學校﹑教堂及普通場所，大批平民及兒童因此死亡，今次轟炸產科醫院是大屠殺的鐵證。

紅十字會形容馬里烏波爾現時狀況猶如末日，有在當地記者稱有人陳屍街頭，肚餓的民眾闖入商店尋找食物，融雪作為水源，數千人在地下防空洞內避難。

**俄烏談判有得傾？潘國光分析俄烏局勢對後市影響**

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：吳漢培