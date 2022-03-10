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【第五波疫情】Uber為醫護人員送上1萬次Uber Taxi行程　總值100萬元

Hot Talk 10:52 2022/03/10

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【第五波疫情】Uber為醫護人員送上1萬次Uber Taxi行程　總值100萬元

本港第五波疫情持續，Uber今天宣布在香港推出新一輪「Move What Matters」計劃，再次與醫院管理局合作，為醫管局醫院的醫護人員及支援人員送上10,000次Uber Taxi行程，總值100萬元，以感謝醫護人員無私奉獻，協助確診病人對抗新型冠狀病毒，及守護香港市民的健康。

醫院管理局對Uber表示感謝，又指在疫情嚴峻的時刻作出這個激勵員工士氣的善舉，對前線醫護人員的努力予以認同。

Uber香港區總經理鍾志霆先生表示，香港正面對抗疫以來最嚴峻的疫情，而醫護人員一直日以繼夜、不眠不休地在抗疫前線緊守崗位，為社區無私奉獻。於非常時期，Uber很榮幸能再次與醫管局合作，為一班醫護英雄送上安全及舒適的行程，在抗疫路上帶給他們一個喘息空間重新裝備身心。

【石Sir一周前瞻及異動股】五礦資源、東方海外、中遠海控、中海油、中海石油化學、神華、中煤

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