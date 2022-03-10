【貨幣政策】官媒：人行上繳利潤不等同降準、惟降準必要性降低　籲關注月中MLF降息可能性

人行昨公佈，今年依法向中央財政上繳結存利潤總額超過1萬億元人民幣，主要用於留抵退稅和增加對地方轉移支付。官媒《上海證券報》周三發文澄清，人行上繳利潤不等同降準，但對經濟的提振效果類似降準，兩者有望殊途同歸，但並不意味降準窗口就此關閉。業內人士表示，後續降準的必要性雖有所降低，但降準是否落地，仍取決於宏觀經濟金融運行態勢，綜合考慮內外因素，近期降息概率增加。

文章引述分析指，人行上繳利潤的過程涉及基礎貨幣投放，屬擴充增量，上繳1萬億元利潤帶來的基礎貨幣投放規模相當於降準50點子帶來的基礎貨幣增加，故近期全面降準的必要性下降。分析又認為，在對經濟的提振效果上，上繳利潤再投放的效果遠好於等量降準，因為其直接改善私人部門資產負債表且直接帶來廣義貨幣投放，而降準是釋放一部分鎖死的基礎貨幣給商業銀行，不一定直接帶來信貸。

上繳利潤對資金面寬鬆效應短期內較有限

不過，文章同時引述分析指，與直接降準通常一次或兩次落地不同，央行上繳利潤對資金面的寬鬆效應短期內較有限。降準會直接增加銀行長期流動性，提升其放貸能力，但央行上繳利潤直接增加的是退稅降費能力。

文章又綜合多位分析人士表示，靠前發力的貨幣政策需要加大實施力度。適時適度降準能支持信用擴張需求，進一步降低社會融資成本。後續是否實施直接降準操作，主要取決於宏觀經濟，一個重要觀察點是2月各項貸款餘額增速能否實現由降轉升。雖然未來一季中期借貸便利（MLF）到期壓力較低，但仍然存在稅期高峰、政府債券發行導致的流動性缺口，可能成為降準的觸發因素。

分析又提醒市場關注3月15日MLF降息的可能性，因目前存量基礎貨幣水平不低，隨著季末財政投放進一步釋放基礎貨幣，近期降準概率下降。但由於海外風險和疫情反覆影響，金融市場波動較大，經濟預期較弱，近期MLF降息概率增加。至於降準降息，則需綜合考慮經濟形勢變化，整體看在第一季度出現的概率不大，可能會在三、四季度。

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