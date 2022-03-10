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【禁追租】特首林鄭月娥據報擬就禁追租提案諮詢行會　本地地產股普遍上升、新世界升2%

股市 10:27 2022/03/10

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【禁追租】特首林鄭月娥據指擬就禁追租提案諮詢行會　本地地產股普升、新世界升2%

《南華早報》引述消息報道，行政長官林鄭月娥考慮與行會舉行非正式會晤，就允許商戶延遲繳交租金至多三個月的預算提案徵詢看法。

報道引述消息指，由於此計劃遭到發展商和大型業主的強烈反對，林鄭對該提案持懷疑態度，故向行會諮詢意見。其中一位知情人士表示，如果行政會議否決了這份提案，計劃中的這項法案將被擱置。

本地地產股普遍向上，新世界 （00017） 升2%，長實 （01113） 升1.8%，恒地 （00012） 升1.3%，新地 （00016） 升1.6%；收租股領展 （00823） 升1.2%，九倉置業 （01997） 升1.3%。

早前《財政預算案2022》將會立法暫緩業主向指定行業的租客追租或終止租約，為期3個月，最長6個月。而在3月7日，財政司司長陳茂波出席立法會工商事務委員會特別會議時宣布，在聽取各界意見後，決定提出5項優化修訂，包括將追租期限，由當初最長6個月減至3個月，之後不會再按情況延長3個月。

相關文章：

【禁追租】禁追欠租保護期縮至3個月　本地地產及收租股回升、領展九倉置業午後升4%

【希慎業績】希慎：要深入了解禁止追租政策才能評估　盼與商戶共度時艱

【財政預算案2022】立法禁業主對指定行業追租、涉食肆零售表列處所等　違法業主罰款5萬或追租額3倍

編輯：姚卓然

發展商 行政會議 南華早報 林鄭月娥 立法會 財政預算案 財政司

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