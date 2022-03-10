【烏克蘭】Sony加入制裁俄羅斯　暫停當地銷售PlayStation硬件及軟件

▲ Sony打出制裁重拳，宣布停止在俄羅斯銷售所有PlayStation硬件和軟件。（法新社）

眾多西方國家遊戲開發商包括動視暴雪、Epic Games和Ubisoft等，近期已加入制裁俄羅斯行動，停止在當地銷售旗下遊戲產品。日前Sony也打出制裁重拳，宣布停止在俄羅斯銷售所有PlayStation硬件和軟件，以及切斷俄羅斯對旗下數碼媒體商店PlayStation Store的存取權限。

【烏克蘭】亞馬遜宣布制裁加辣 AWS停收俄羅斯與白俄羅斯新客戶

烏克蘭副總理Mykhailo Fedorov早前呼籲微軟（Microsoft）和Sony封鎖俄羅斯玩家，現時微軟和Sony已一同停止在俄銷售所有遊戲產品。另外，Sony亦表示會向聯合國難民署（United Nations High Commissioner for Refugees）及救助兒童會（Save the Children）捐贈200萬美元（約1,500萬港元）。

【烏克蘭】歐盟擬減少對俄羅斯天然氣倚賴 加快發展可再生能源

據《CNBC》分析，Sony的制裁措施是遊戲開發商之中最具破壞性的。因為Sony一直在俄羅斯遊戲機銷售佔據主導地位，現時當地玩家將更難擴大其遊戲庫，而且也無法購買原本已很難獲得的PlayStation 5。

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：陳卓賢