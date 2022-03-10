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【第五波疫情】中銀11間分行恢復營業　兩分行暫停營業

Hot Talk 09:49 2022/03/10

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中銀香港 （02388） 因應疫情發展，由3月10日（星期四）起，11間分行將恢復營業，名單如下：

香港
香港仔分行：香港仔湖北街 25 號
英皇道分行：北角英皇道 131-133 號
銅鑼灣分行：銅鑼灣軒尼詩道 505 號電業城地下 B、C、D 舖及 1 至 3 樓

九龍
觀塘廣場分行：觀塘開源道 68 號觀塘廣場 G1 
牛頭角道 169 號分行：牛頭角道 169 號
德福廣場分行：九龍灣偉業街 33 號德福廣場 P2-P7 號舖 
太子分行： 彌敦道 774 號
油麻地分行： 油麻地彌敦道 471 號

新界 
大埔廣場分行： 大埔安泰路 1 號大埔廣場地下商場 4 號
聯和墟分行： 粉嶺聯和墟和豐街 17-19 號
屯門新墟分行：   屯門鄉事會路雅都花園商場 G13-14 號 

中銀香港表示，該在分行採取一系列的防疫衞生措施，員工及客戶進入分行時均須量度體溫及佩戴口罩；曾有員工確診的分行已徹底清潔及消毒，返回分行工作的員工均須取得陰性檢測結果。

此外，因應有分行員工初步確診新型冠狀病毒，利眾街分行及長發邨分行將由3月10日（星期四）起暫停營業，直至另行通知。該行將採取相應的防疫措施，包括徹底清潔及消毒有關分行，安排相關分行的所有員工接受檢測及在家隔離。 有關分行的所有員工均嚴格遵守該行防疫措施的要求，包括於工作期間佩戴口罩及做好體溫檢測。

【ET財智Talk】經濟制裁或維持長時間　對俄羅斯經濟有何影響？（立即收看）

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疫情 銀行 中銀香港（02388）

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