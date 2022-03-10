美國聯儲局加息在即，投資者將注意力重新轉向價值型股票。然而，過去市場數據反映，利率上升與價值型股票的表現並沒有必然關係。下文將探討利率變動對不同投資組合和風格可能帶來的影響，以及解釋ETF如何於加息周期發揮作用。

加息有助價值型股票跑贏大市？

價值型股票一般理解為市盈率較低、有派息的大市值股票，其表現或較受經濟狀況影響，因此，這類股票或在經濟復甦時表現較為突出。相反，增長型股票的股息率一般較低，甚至不派息，加上增長型企業或在更久遠的將來才能錄得可觀盈利，因此，增長型股票的價值（理論上）對利率變化更為敏感，就如年期較長的債券。

最近一年，市場在加息消息籠罩下，投資者的目光漸漸從增長型股票轉向價值型股票，或反映市場對增長型股票利率敏感度較高的憂慮。在已發展市場中，價值型股票在過去3個月和1年，分別跑贏增長型股票9.5%和11.3% 。在香港市場，儘管增長型股票過去數年表現不俗，惟在最近的跌市中卻明顯落後：

表 1：香港上市價值型、增長型股票比較（3個月）

資料來源：恒生指數有限公司

然而，即使價值型股票近期的表現優勝（見表1），亦不保證在利率上升時，它們仍能跑贏大市。

事實上，在上一次美國加息期間，在香港上市的價值型股票表現不及增長型股票（見表 2）。在對上的加息周期中，美聯儲從 2015 年 12 月 16 日起至 2019 年 7 月 31 日首次降息，共加息九次，期間增長型板塊的表現反而優於價值型板塊：

表2：香港上市價值型、增長型股票比較（過去加息周期）

資料來源：彭博



上述數據反映，價值型股票不一定在加息期間跑贏同儕。其實，股市的走勢受眾多因素影響，利率變動只是其一，舉例說，香港上市的科技股在2016至2017年（加息期間）普遍造好， 或是受惠於科技創新、中國科技企業赴港上市、南向資金以及盈利增長等，而最近科技股的拋售潮，則估計與過去一年中國內地收緊監管以及行業估值偏高有關。

因此，僅僅根據某類股票在過去利率周期的表現，而決定集中投資單一類型的股票，並非明智的投資策略。 相反，投資者可考慮投資於不同行業、投資風格，以分散風險，並根據市場環境調整資產配置（即戰術性資產配置／tactical asset allocation）。在這方面，ETF或是分散投資的理想工具。

ETF助分散資產配置

ETF 可讓投資者靈活地調配資產，以實現投資觀點。若投資者冀減少在特定行業的風險，可選擇投資範圍較廣泛的ETF；若希望投資特定行業或主題，則可考慮主題式ETF。截至今年一月底，香港的ETF市場共有155隻產品（包括槓桿及反向產品），可為構建多元化投資組合及調整資產配置提供更多選擇。請瀏覽 www.hkex.com/etp了解更多。

投資者應注意，ETF與其他投資產品一樣涉及風險，無法保證獲利。投資者在作出任何投資決定前，應先清楚了解ETF投資的風險。

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