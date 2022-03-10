【新股IPO】蔚來9866首掛升幅收窄至1%　目標2025年服務覆蓋逾25個國家及地區

▲ 【新股IPO】蔚來正式登陸香港 首掛開市報160元

蔚來 （09866） 以介紹形式來港第二上市，今日正式掛牌上市，開市報160元，公司股價一度高見169.5元，升7.6%，最新報159.3元，僅較昨日美股收市折算價157.6元，升1.1%。

蔚來董事長兼CEO李斌表示，蔚來在香港成功上市離不開用戶的信任、員工的付出以及合作伙伴們的支持，當下汽車產業正處於快速變革的時代，蔚來將不斷用技術創新，持續為用戶帶來超越期待的產品與體驗，並為投資者創造長期回報。

蔚來指，截至今日，蔚來在全球擁有384家門店，今年蔚來的產品與全體系服務，將在德國、荷蘭、瑞典和丹麥正式落地。公司又指，計劃在2025年，將蔚來的服務覆蓋超過25個國家和地區。

公司指，昨日其美股（美：NIO）收市價為20.17美元，相當於157.6港元。A類普通股將以每手10股為單位在香港聯交所買賣。

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編輯：姚卓然