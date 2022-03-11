【港股ADR+夜期】阿里巴巴美股低港5%　夜期收市跌434點（不斷更新）

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中概股風暴，美國SEC終於使出「摘牌名單」，雖然美股跌幅收窄，仍使夜期急跌434點，收報20357點，有別於宏觀形勢，美國出招使中港市場獨特承受壓力，外資即急沽貨，納斯特金龍中國指數跌10%。阿里巴巴 （09988） 美股低港5%。京東 （09618） 美股績後較港低13%。

不過，市場過度反應，因為摘牌風險最終要到2024至2025年才真正到期，跌勢或反映沽空盤居多，若大市未有跟隨下跌，淡友隨時被挾淡倉。

ADR 折算港元 較港收市價變幅 滙豐ADR 48.90 -0.5% 美團ADR 136.12 -5.6% 騰訊ADR 369.32 -4.1% 阿里巴巴美股 90.86 -5.5%

北水全日吸資34.5億元，連續第12日淨流入港股。李寧 （02331） 吸資9.3億元，美團 （03690） 、藥明生物 （02269） 及騰訊 （00700） 均吸資約3億元。

港滙下跌，跌穿7.82，至7.8229。

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油價高位挫逾12%，美股大幅反彈，港股跟隨高開逾478點，其後升幅逐步收窄，升幅曾縮窄至約100點，恒生指數收市升262點，報20890點，成交1462億元。科指升近1%，報4436點。友邦 （01299） 升逾4%；比亞迪 （01211） 升逾5%；保利協鑫 （03800） 升一成；美團 （03690） 逆市跌逾2%；李寧 （02331） 再跌1%。

美股動態不斷更新，詳情請看：【下一頁】

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財經日誌：

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即市走勢：

【03：00】夜期急跌434點，收報20357點

【23：04】夜期跌422點。

【21：04】夜期跌207點。

【18：26】夜期跌101點。

【17：50】夜期跌24點。

【16：10】恒生指數收市升262點，報20890點，成交1462億元。科指升近1%，報4436點。友邦 （01299） 升逾4%；比亞迪 （01211） 升逾5%；保利協鑫 （03800） 升一成；美團 （03690） 逆市跌逾2%；李寧 （02331） 再跌1%。

【16：00】恒生指數U盤前升250點，報20878點。

【15：53】恒指收市前升260點，報20887點。

【15：38】港股尾市升近200點，報20810點，升183點。

【15：30】【冠軍分析師】張憶東：港股於3月9日可能已見底 「國際政治博弈對股市的衝擊有望喘口氣」

【15：24】【大行報告】友邦周五放榜 花旗率先因應疫情升溫降目標價至110元、仍高現價近五成

【15：10】內地股市上升，上證升1.2%；深證升2.2%；創業板指升2.7%。

【14：55】【異動｜SOHO中國】SOHO中國宣布將以7折出售3.2萬平米核心物業房源 股價一度急彈兩成

【14：53】太古地產 （01972） 績後升逾2%；太古A （00019） 升逾6%。

【14：40】SOHO中國 （00410） 抽升兩成，高見1.76元。SOHO中國七折出售3.2萬平米核心物業房源，潘石屹稱收入全部用於降負債、不分紅。

【14：35】大市升幅收窄至100點，報20728點。

【14：29】美團 （03690） 跌幅擴大至逾4%，低見141.5元。阿里巴巴 （09988） 跌1%；騰訊 （00700） 、京東 （09618） 跌0.4%及0.9%。

【14：15】【異動｜光伏股】福萊特玻璃彈6% 公司首兩月淡季不淡、光伏玻璃訂單充足

【14：00】恒指升近145點，美團 （03690） 跌逾3%，低見143.1元；阿里巴巴 （09988） 跌1%；騰訊 （00700） 跌0.3%。

【13：45】【烏克蘭戰爭】小米、華為及OPPO據報在俄出貨量減半 受盧布大幅貶值影響

【13：39】【異動股】保利協鑫重新納入港股通、股價彈9% 中金：硅料需求旺帶來發展機遇

【13：26】舜宇 （02382） 逆市跌逾3%，低見136元。

【13：09】美團 （03690） 跌幅擴大至近2%，低見145.4元。

【13：02】港股午後初段升約175點，報20802點。

【13：00】多股於中午時段公布業績及盈喜。

【業績】太古去年扭虧為盈 基本溢利為53億元、未來10年投資逾千億元發展項目

【業績│本港地產股】太古地產去年基本溢利減少25%第二次中期息升至0.64元 未來十年在亞洲投資千億元

【業績│零售股】佐丹奴全年扭虧轉賺1.9億元、末期息增至10仙 將暫時縮減香港業務

【盈喜盈警】碧桂園服務料去年收入及盈利大增五成 受惠物業收費管理面積增加

【盈喜盈警】陽光能源去年全年扭虧為盈 料純利介乎1.57億至2.07億人幣

【12：02】恒生指數半日升260點，報20888點，成交860億元。科指升1.6%，報4465點。友邦 （01299） 升逾4%；美團 （03690） 轉跌近1%；中石油 （00857） 跌逾3%；中海油 （00883） 跌逾1%。

【11：45】大市升幅進一步收窄至150點內，報20768點，升140點。美團 （03690） 、阿里巴巴 （09988） 跌1%；騰訊 （00700） 跌0.6%。

【11：41】港股中午收市前升幅收窄至250點內，升232點，報20860點。

【11：39】美團 （03690） 轉跌0.3%；阿里巴巴 （09988） 轉跌近0.1%。

【11：35】美團 （03690） 升幅全消，最新持平無升跌，騰訊 （00700） 升0.4%；阿里巴巴 （09988） 升0.1%。

【11：30】內地股市上升，上證半日升1.9%；深證升2.9%；創業板指升3.3%。

【11：16】保利協鑫 （03800） 升幅擴大至逾11%，高見2.88元。

【11：03】恒指升約367點，報20995點，於二萬一關口爭持。

【11：01】中石油 （00857） 跌4%，低見3.98元。中海油 （00883） 跌逾2%，低見9.8元。

【10：56】海昌海洋公園 （02255） 升幅擴大至近15%，破頂高見3.4元。

【10：49】保利協鑫 （03800） 升逾9%，高見2.84元。

【10：42】美團 （03690） 升2%；阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 升逾1%；小米 （01810） 升逾3%；京東 （09618） 升4%。

【10：35】港股最新升約437點，報21064點。科指升3.1%，報4531點。

【10：34】比亞迪 （01211） 升幅擴大至逾8%，高見205.8元。

【10：30】【新股IPO】香港首隻SPAC Aquila首日配售已獲足額認購 擬集資10億、3月22掛牌（第三版）

【10：28】【禁追租】特首林鄭月娥據報擬就禁追租提案諮詢行會 本地地產股普遍上升、新世界升2%

【10：25】國泰 （00293） 績後續造好，今早再升逾6%，高見7.07元。

【10：24】太古 （00019） 升逾4%，高見44.25元。

【太古系】太古近15億港元出售太古海洋開發 全面退出海洋服務業務

【10：13】【新股IPO】瑞爾集團6639孖展暫錄近3500萬 國際配售已獲足額認購

【10：01】【盈喜盈警】海昌海洋公園大升9% 料去年扭虧賺8.3億元人民幣、受惠出售主題公園

【09：59】恒指早段升勢回順，報20986點，升358點。科指升3.2%，報4532點。

【09：59】友邦 （01299） 升幅擴大至5%，高見75.25元。

【09：56】京東 （09618） 績前升4%，高見247.2元。

【京東9618】京東3.10公布第4季業績 券商料京東抵禦宏觀挑戰能力較佳、電商收入略微放緩

【09：54】港交所 （00388） 反彈近4%，高見342.8元。

【09：48】滙豐 （00005） 除淨，股價升逾1%，高見49.65元。

【09：47】車股上揚，比亞迪 （01211） 早段升逾6%；吉利 （00175） 升逾3%；長汽 （02333） 升4%；廣汽 （02238） 升半成。

【09：41】 李寧 （02331） 反彈0.8%；安踏 （02020） 升近4%；特步 （01368） 升近1%。

【09：39】【新股IPO】金茂服務816首掛低開近一成 現跌12.4%、一手帳面蝕505元

【09：38】【業績｜風電股】新天綠色能源盈利按年增加43% 股價今早升超過3%

【09：36】【新股IPO】蔚來正式登陸香港 首掛開市報160元

【09：34】【盈喜盈警】周黑鴨早段升逾3% 料去年利潤不少於3.3億人幣、收入按年增近32%

【09：33】金茂服務 （00816） 首掛開報7.4元，較招股價8.14元低9.1%，每手帳面蝕370元。

【09：32】國家聯合資源 （00254） 復牌瀉逾84%，低見0.113元。

【09：30】中石油 （00857） 、中海油 （00883） 開市後跌逾3%。中石化 （00386） 則升0.6%。

【09：23】恒生指數高開478點，開報21106點，重上二萬一。友邦 （01299） 升逾4%，滙豐 （00005） 升逾3%，ATM阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） 升逾2%至近5%，中石油 （00857） 、中海油 （00883） 逆市跌逾2%。

【國際油價】伊拉克及阿聯酋稱願增產 油價挫逾12%至13%

【09：14】期指開報21008點，升489點。

【09：07】恒指黑期升約376點，報20967點。道指期貨跌10點，報33275點。

【08：06】【生科股】藥明康德料首季收入增長65%至68% 全年收入最多增七成

【07：53】【資源股】江西銅首兩月盈利增1.5倍 收入升四成

【07：45】港股ADR收報20938點，升311點或1.5%。滙豐 （00005） ADR折合報50.33元，較港收市價高1.08元或2.2%；騰訊 （00700） ADR折合報396.85元，較港收市價高12.05元或3.1%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報98.66元，較港收市價高2.41元或2.5%。

更多港股ADR及中概股收市：

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【07：30】俄烏戰況緩和，國際油價高位急跌逾12%，刺激美股周三大幅反彈，道指曾飆逾800點，收市升653點或2%，報33286點。標指升2.6%，報4277點。納指彈3.6%，報13255點。

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【石Sir一周前瞻及異動股】五礦資源、東方海外、中遠海控、中海油、中海石油化學、神華、中煤

責任編輯：梁浩碩