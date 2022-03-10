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【港股市況】恒指高開478點重上二萬一　友邦升逾4%　兩桶油逆市跌2%（不斷更新）

股市 09:36 2022/03/10

分享：

港股市況不斷更新

油價高位挫逾12%，美股大幅反彈，港股跟隨高開逾400點。恒生指數高開478點，開報21106點，重上二萬一。友邦 （01299） 升逾4%，滙豐 （00005） 升逾3%，ATM阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） 升逾2%至近5%，中石油 （00857） 、中海油 （00883） 逆市跌逾2%。

美股動態不斷更新，詳情請看：【下一頁】

財經日誌：

    點擊圖片放大

即市走勢：

【09：36】【新股IPO】蔚來正式登陸香港　首掛開市報160元

【09：34】【盈喜盈警】周黑鴨早段升逾3%　料去年利潤不少於3.3億人幣、收入按年增近32%

【09：33】金茂服務 （00816） 首掛開報7.4元，較招股價8.14元低9.1%，每手帳面蝕370元。

【09：32】國家聯合資源 （00254） 復牌瀉逾84%，低見0.113元。

【09：30】中石油 （00857） 、中海油 （00883） 開市後跌逾3%。中石化 （00386） 則升0.6%。

【09：23】恒生指數高開478點，開報21106點，重上二萬一。友邦 （01299） 升逾4%，滙豐 （00005） 升逾3%，ATM阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） 升逾2%至近5%，中石油 （00857） 、中海油 （00883） 逆市跌逾2%。

【國際油價】伊拉克及阿聯酋稱願增產　油價挫逾12%至13%

【09：14】期指開報21008點，升489點。

【09：07】恒指黑期升約376點，報20967點。道指期貨跌10點，報33275點。

【08：06】【生科股】藥明康德料首季收入增長65%至68%　全年收入最多增七成

【07：53】【資源股】江西銅首兩月盈利增1.5倍　收入升四成

【07：45】港股ADR收報20938點，升311點或1.5%。滙豐 （00005） ADR折合報50.33元，較港收市價高1.08元或2.2%；騰訊 （00700） ADR折合報396.85元，較港收市價高12.05元或3.1%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報98.66元，較港收市價高2.41元或2.5%。

更多港股ADR及中概股收市：

    點擊圖片放大
    +3
    +2

【07：30】俄烏戰況緩和，國際油價高位急跌逾12%，刺激美股周三大幅反彈，道指曾飆逾800點，收市升653點或2%，報33286點。標指升2.6%，報4277點。納指彈3.6%，報13255點。

港股上日市況，詳情請看：【下一頁】

責任編輯：梁浩碩

港股 ADR 期貨 港股ADR 恒生指數 美股

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