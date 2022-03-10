【港股市況】恒指早段升逾300點、科指升逾3%　友邦升5%　兩桶油逆市跌（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

油價高位挫逾12%，美股大幅反彈，港股跟隨高開逾400點。恒生指數高開478點，開報21106點，重上二萬一。友邦 （01299） 升逾4%，滙豐 （00005） 升逾3%，ATM阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） 升逾2%至近5%，中石油 （00857） 、中海油 （00883） 逆市跌逾2%。

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財經日誌：

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即市走勢：

【10：42】美團 （03690） 升2%；阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 升逾1%；小米 （01810） 升逾3%；京東 （09618） 升4%。

【10：35】港股最新升約437點，報21064點。科指升3.1%，報4531點。

【10：34】比亞迪 （01211） 升幅擴大至逾8%，高見205.8元。

【10：30】【新股IPO】香港首隻SPAC Aquila首日配售已獲足額認購 擬集資10億、3月22掛牌（第三版）

【10：28】【禁追租】特首林鄭月娥據報擬就禁追租提案諮詢行會 本地地產股普遍上升、新世界升2%

【10：25】國泰 （00293） 績後續造好，今早再升逾6%，高見7.07元。

【10：24】太古 （00019） 升逾4%，高見44.25元。

【太古系】太古近15億港元出售太古海洋開發 全面退出海洋服務業務

【10：13】【新股IPO】瑞爾集團6639孖展暫錄近3500萬 國際配售已獲足額認購

【10：01】【盈喜盈警】海昌海洋公園大升9% 料去年扭虧賺8.3億元人民幣、受惠出售主題公園

【09：59】恒指早段升勢回順，報20986點，升358點。科指升3.2%，報4532點。

【09：59】友邦 （01299） 升幅擴大至5%，高見75.25元。

【09：56】京東 （09618） 績前升4%，高見247.2元。

【京東9618】京東3.10公布第4季業績 券商料京東抵禦宏觀挑戰能力較佳、電商收入略微放緩

【09：54】港交所 （00388） 反彈近4%，高見342.8元。

【09：48】滙豐 （00005） 除淨，股價升逾1%，高見49.65元。

【09：47】車股上揚，比亞迪 （01211） 早段升逾6%；吉利 （00175） 升逾3%；長汽 （02333） 升4%；廣汽 （02238） 升半成。

【09：41】 李寧 （02331） 反彈0.8%；安踏 （02020） 升近4%；特步 （01368） 升近1%。

【09：39】【新股IPO】金茂服務816首掛低開近一成 現跌12.4%、一手帳面蝕505元

【09：38】【業績｜風電股】新天綠色能源盈利按年增加43% 股價今早升超過3%

【09：36】【新股IPO】蔚來正式登陸香港 首掛開市報160元

【09：34】【盈喜盈警】周黑鴨早段升逾3% 料去年利潤不少於3.3億人幣、收入按年增近32%

【09：33】金茂服務 （00816） 首掛開報7.4元，較招股價8.14元低9.1%，每手帳面蝕370元。

【09：32】國家聯合資源 （00254） 復牌瀉逾84%，低見0.113元。

【09：30】中石油 （00857） 、中海油 （00883） 開市後跌逾3%。中石化 （00386） 則升0.6%。

【09：23】恒生指數高開478點，開報21106點，重上二萬一。友邦 （01299） 升逾4%，滙豐 （00005） 升逾3%，ATM阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） 升逾2%至近5%，中石油 （00857） 、中海油 （00883） 逆市跌逾2%。

【國際油價】伊拉克及阿聯酋稱願增產 油價挫逾12%至13%

【09：14】期指開報21008點，升489點。

【09：07】恒指黑期升約376點，報20967點。道指期貨跌10點，報33275點。

【08：06】【生科股】藥明康德料首季收入增長65%至68% 全年收入最多增七成

【07：53】【資源股】江西銅首兩月盈利增1.5倍 收入升四成

【07：45】港股ADR收報20938點，升311點或1.5%。滙豐 （00005） ADR折合報50.33元，較港收市價高1.08元或2.2%；騰訊 （00700） ADR折合報396.85元，較港收市價高12.05元或3.1%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報98.66元，較港收市價高2.41元或2.5%。

更多港股ADR及中概股收市：

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【07：30】俄烏戰況緩和，國際油價高位急跌逾12%，刺激美股周三大幅反彈，道指曾飆逾800點，收市升653點或2%，報33286點。標指升2.6%，報4277點。納指彈3.6%，報13255點。

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責任編輯：梁浩碩