【美股業績】陸金所與監管機構討論潛在來港上市　上季收入增長19%

▲ 【美股業績】陸金所上季收入增長19% 計劃回購最多5億美元股份

平保 （02318） 旗下於美國上市的陸金所（美：LU）公布季度業績，據彭博報道，陸金所在業績電話會議上表示，已經就在港交所潛在上市事宜，與中國監管機構有過初步討論，在相關部門批准前，不會推進來港上市計劃。陸金所盤前升2.5%，報5.75美元。

陸金所第四季淨利潤按年增長1.7%至28.96億元人民幣，收入按年升19.2%至158.31億元人民幣。陸金所每股派息68美仙，計劃回購最多5億美元股份。

截至去年底，零售信貸便利化業務的貸款餘額按年增長21.3%至6610億元人民幣，借款人的累計數量增加16.4% 至約1680萬。

財富管理業務方面，截至去年底，註冊用戶總數5160萬，按年增540萬，活躍投資者總數由1490萬增至1550萬。客戶總資產增長1.4%至4327億元人民幣。

陸金所表示，預計2022年新增貸款將增長9至12%，隨著完成渠道優化計劃，下半年增長速度將顯著加快。預計年收入將增長10至12%。

鑑於2021年上半年啟動了風險分擔業務模式，並開始承擔更多的信用風險，預計其信用相關撥備成本的增加將在2022年下半年逐漸減少，信用成本將正常化，全年淨利潤預計增長11%至13%。

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責任編輯：梁浩碩