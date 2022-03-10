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【美股業績】陸金所上季收入增長19%　計劃回購最多5億美元股份、股價盤後升半成

股市 08:59 2022/03/10

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【美股業績】陸金所上季收入增長19%　計劃回購最多5億美元股份

平保 （02318） 旗下於美國上市的陸金所（美：LU）公布季度業績。陸金所第四季淨利潤按年增長1.7%至28.96億元人民幣，收入按年升19.2%至158.31億元人民幣。陸金所每股派息68美仙，計劃回購最多5億美元股份。陸金所盤後升5.2%，報5.9美元。

截至去年底，零售信貸便利化業務的貸款餘額按年增長21.3%至6610億元人民幣，借款人的累計數量增加16.4% 至約1680萬。

財富管理業務方面，截至去年底，註冊用戶總數5160萬，按年增540萬，活躍投資者總數由1490萬增至1550萬。客戶總資產增長1.4%至4327億元人民幣。

陸金所表示，預計2022年新增貸款將增長9至12%，隨著完成渠道優化計劃，下半年增長速度將顯著加快。預計年收入將增長10至12%。

鑑於2021年上半年啟動了風險分擔業務模式，並開始承擔更多的信用風險，預計其信用相關撥備成本的增加將在2022年下半年逐漸減少，信用成本將正常化，全年淨利潤預計增長11%至13%。

【石Sir一周前瞻及異動股】五礦資源、東方海外、中遠海控、中海油、中海石油化學、神華、中煤

責任編輯：梁浩碩

美股 中國平安（02318） 陸金所（美：LU） 陸金所
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