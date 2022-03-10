【理財個案】退休大學教授擁4000萬資產 以為可以放心享福 卻埋藏呢個重大風險

隨着港人愈來愈長壽，大家也更重視要及早為未來退休生活作準備。今次「你財策劃師」的主角丁先生，是一名退休大學教授，太太今年亦剛剛退休，他們育有一名孩子，已經成年，現在手持的資產高達4,000萬元，究竟有足夠資金退休嗎？如何為未來生活作準備？

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幾年前丁先生退休時，將退休金用作買樓，另外透過將自住物業加按套取資金，用作支付孩子物業的首期，而孩子自己負責供樓，目前3人名下各有一個物業，都仍需要供樓。丁先生夫婦和孩子同住，而2人名下的物業則用作收租，提供退休入息。早年丁先生在國內有一個物業，剛剛賣出套現了一筆資金，約1,650萬元人民幣，大約等同2,000萬元，他想了解應怎樣運用來製造退休入息。

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除此之外，他們有價值600萬元的股票。在3個香港物業中，女兒的物業不會計算在退休資產組合中。理財策劃師林昶恆向丁先生建議，應從三個方向規劃，首先是收入及支出方面。

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現時租金收入有5萬元，支出12萬元，所以每月需要從儲蓄中，提取7萬元作為生活費補貼。假設收支維持不變，及未動用資金能夠追到通脹，手上的存款已足夠應付未來23.8年的需要，以丁先生夫婦65歲計算，手上現金已足夠應付他們到88歲，而還未動用的資產，包括兩層收租物業，以及600萬元的股票，雖然目前入不敷支，但我認為丁先生的狀況，亦不用擔心，因有足夠的流動資金。

這是最簡單的做法，只要資金回報能追到通脹便可以，但最大風險是未來的支出有機會增加，而對年長人士來說，其中一種潛在大額支出便是治療疾病及醫藥費。丁先生過去只有大學提供的團體醫療保障，太太的公司都沒有安排團體醫療福利，而丁先生退休後二人便失去所有醫療保障。

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林昶恆跟丁先生說，他必須做定心理準備，假如一向沒有購買私人醫療保險，60多歲後才第一次購買，保費必定令他感覺難以接受。但是沒有一份比較安心的醫療保險的話，不論身體狀況如何，在退休的中、後期都會擔心，因為不清楚何時有需要用錢醫病或發生意外，更不知道要預多少錢。所以為了令自己減少憂慮，可以更專注地享受退休生活，他認為他們二人都一定要有醫療保險，至於保障範圍及保費多少，便要考慮肯付出的金額，以及要求的安心度。

而且他們應該趁現在還是身體健康，便要把握機會，以及把握時間去購買，否則到將來需要用時，便難以找到保險公司肯接受投保。

林昶恆建議丁先生可找信賴的保險顧問，了解多些醫療保險的保障及選擇，而必須選擇能夠保證續保，以及保障到100歲的計劃，市場上的自願醫保計劃便有這些優點。而且要切記醫療保險的安排並非為增加收入，而是幫助控制一些難以預算的支出。

第二項的理財規劃，便是配置適當資產，應付退休入息需要。目前，丁先生夫婦持有的2個物業，一個是6年前買入，另一個已經購入了十多年，所以升值不少。他們想利用買樓收租來製造退休入息。對於退休人士追求入息來說，買樓收租未必是最理想的安排，就以丁先生目前的狀況來分析，每月租金入息5萬元，一年便有60萬，看似不錯，但物業目前市值2,600萬元，租金收益率是2.31%，但還未計算需要支付管理費，差餉、稅務等必然支出，扣除支出後，收益率只有大概2%，雖然較銀行利息高，但收益並非保證，加上時間愈長，需要的維持成本愈高，所以從退休入息規劃來說，並非一個吸引的回報率。林昶恆認為，丁先生應該要慎重考慮，是否應該分散投資，將資金放在其他能有較理想收益的資產中。



所以，林昶恆建議丁先生可以多一個想法，假若他們保留一個單位作為將來兩老退休居所，到時孩子可享有更多獨立空間，而將其中一個單位套現後，得到的資金差不多能夠償還所以按揭，雖然租金收入減半，但是支出亦相對減輕，每月入息由5萬元減至2.5萬元，支出卻由12萬元減少至7.9萬元，少了4.1萬元，需要由儲蓄補貼的金額，也可以減少1.6萬，變相能用作製造收益的資金也會增加。

第三項的理財規劃是，怎樣為資金提供更佳的增值，以及製造收益方案。其中可以考慮的是政府積極推廣的年金產品，包括政府年金，以及保險公司安排的私人年金計劃。假如丁先生兩夫婦各購買300萬元政府年金，以65歲計算，每月保證入息已經有3.33萬元，加上預期股息2.5萬元，以及租金收入2.5萬元，每月分散來自3個來源的收入達到8.33萬元，已經能夠應付一個物業的按揭，以及期望的每月3.8萬元生活費需要。

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第一，先要為夫婦二人未來退休生活中的潛在醫藥費，而購買醫療保險並準備保費儲備；第二項是考慮轉換資產組合，增加有較理想派發收益能力的資產；第三項便是平衡風險與回報，為穩定退休入息需要而安排年金。

其餘未動用的資金，可以慢慢想清楚用途，但不能長期保留為存款，否則可能會令資金貶值，只需要保存等同於應急錢金額的存款已足夠了。

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以上個案輯錄自《iMoney Focus》748期《你財策劃師》專欄

撰文：林昶恆 香港第一代認可財務策劃師、香港大學輔導學碩士及中文大學金融學碩士

欄名：你財策劃師

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責任編輯：陳詠妍