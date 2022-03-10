【大行點睇】中金料北水流入穩增長概念板塊 另推薦12隻首選港股

踏入3月，港股同時受到第五波疫情和俄烏事件拖累，恒指調整至近20000點關口。中金認為，港股短期內或仍波動，但市場情緒已甚悲觀之餘估值已屆歷史低位。但隨著內地兩會後更多穩增長政策出台，該行預料將更多南下資金流入估值具折讓的港股，續看好港股的中期前景。

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投資策略上，中金建議短期關注穩增長受益板塊，包括個別金融股，地產股及相關產業鏈，受惠上游價格回落及政策支持力度擴大的中下游消費股。同時，受惠美國加息的本地銀行股也值得關注。綜合而言，中金建議增持媒體及科網、汽車、電商、消費者服務、食品及飲料、生物科中技及內銀股，減持煤炭、原材料及部分交通運輸股等。再看長期，中金亦建議關注產業及消費升級，國貨消費品牌崛起等投資主題。該行亦列出最新海外中資股策略首選組合，覆蓋12隻港股。

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