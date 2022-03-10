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【大行點睇】中金料北水流入穩增長概念板塊 另推薦12隻首選港股

股樓投資 00:39 2022/03/10

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踏入3月，港股同時受到第五波疫情和俄烏事件拖累，恒指調整至近20000點關口。中金認為，港股短期內或仍波動，但市場情緒已甚悲觀之餘估值已屆歷史低位。但隨著內地兩會後更多穩增長政策出台，該行預料將更多南下資金流入估值具折讓的港股，續看好港股的中期前景。

【高息股】太古1.9億美元出售 旗下海洋服務業務   詳情請看【下一頁

投資策略上，中金建議短期關注穩增長受益板塊，包括個別金融股，地產股及相關產業鏈，受惠上游價格回落及政策支持力度擴大的中下游消費股。同時，受惠美國加息的本地銀行股也值得關注。綜合而言，中金建議增持媒體及科網、汽車、電商、消費者服務、食品及飲料、生物科中技及內銀股，減持煤炭、原材料及部分交通運輸股等。再看長期，中金亦建議關注產業及消費升級，國貨消費品牌崛起等投資主題。該行亦列出最新海外中資股策略首選組合，覆蓋12隻港股。

中金最新看好港股一覽：

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【大行報告】 里昂指中資電訊股成最好防守股 看好中移動及中電信  詳情請看【下一頁

同場加映  【青姐話】疫情底 有幾抵？

【溫股知新】再談港股五大因素 國策股前景最著數

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撰文 : 李尚毅

騰訊控股（00700） 港股

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