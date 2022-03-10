  • 21°C
香港時間 : 2022310日 (四) 10:46
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【盈喜盈警】周黑鴨早段升逾3％　料去年利潤不少於3.3億人幣、收入按年增近32%

股市 09:33 2022/03/10

分享：

周黑鴨 （01458） 發盈喜，預期去年淨利潤不低於3.3億元（人民幣．下同），前一年同期淨利潤為1.512億元，即按年增長不少於118%。周黑鴨周四早段造好，3.7％，報4.47元。

期內，總收入預期為28.7億元，前一年同期為21.8億元，即按年增長近32%。

周黑鴨公告指，增長主要由於後疫情下，集團貫徹實施線上線下多元化觸達消費者策略，取得不錯成效，而有關資產處置及投資收益亦對報告期間淨利潤有所增益。截至去年12月底，線下門店總數由前一年底的1755間，增加至2781間；互聯網O&O渠道業務取得顯著增長。

集團將密切關注新冠肺炎疫情及行業的發展情況，不時調整業務策略，並採取積極應對措施。在後疫情時代，通過持續拓展特許業務、優化門店結構、貫徹實施多元化全渠道觸達消費者、持續產品創新以及靈活的成本管控策略，實現可持續高質量發展。

【石Sir一周前瞻及異動股】五礦資源、東方海外、中遠海控、中海油、中海石油化學、神華、中煤

相關文章：【盈喜盈警】國電科環料去年轉蝕、稅前虧損最多12.5億人幣　因內地風電搶裝潮回落

【盈喜盈警】正榮地產料去年盈利按年跌不多於七成

【盈喜盈警】赤子城科技去年經調整淨利潤按年增長近100%

港股 盈喜 周黑鴨（01458）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股收市】油價瀉逾12% 道指收市飆653點 納指彈3.6%
【美股收市】油價瀉逾12% 道指收市飆653點 納指彈3.6%
收息注意｜滙豐（00005）派息周四除淨 現價息率4厘抵唔抵買？
收息注意｜滙豐（00005）派息周四除淨 現價息率4厘抵唔抵買？
【全民檢測】全民強制檢測據報不是港府最優先工作　或推遲4月檢測
【全民檢測】全民強制檢測據報不是港府最優先工作　或推遲4月檢測
【港股ADR+夜期】美團ADR高4%　滙豐ADR高2%　夜期收市升344點（不斷更新）
【港股ADR+夜期】美團ADR高4%　滙豐ADR高2%　夜期收市升344點（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】麥樸思：歐美制裁俄羅斯、中國將成最大贏家　看好中資股反彈
【烏克蘭戰爭】麥樸思：歐美制裁俄羅斯、中國將成最大贏家　看好中資股反彈
【移民潮？】上周近2.3萬人淨出境香港、疫情後新高　近兩周淨移出人數超去年
【移民潮？】上周近2.3萬人淨出境香港、疫情後新高　近兩周淨移出人數超去年
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款