【盈喜盈警】周黑鴨早段升逾3％　料去年利潤不少於3.3億人幣、收入按年增近32%

周黑鴨 （01458） 發盈喜，預期去年淨利潤不低於3.3億元（人民幣．下同），前一年同期淨利潤為1.512億元，即按年增長不少於118%。周黑鴨周四早段造好，3.7％，報4.47元。

期內，總收入預期為28.7億元，前一年同期為21.8億元，即按年增長近32%。

周黑鴨公告指，增長主要由於後疫情下，集團貫徹實施線上線下多元化觸達消費者策略，取得不錯成效，而有關資產處置及投資收益亦對報告期間淨利潤有所增益。截至去年12月底，線下門店總數由前一年底的1755間，增加至2781間；互聯網O&O渠道業務取得顯著增長。

集團將密切關注新冠肺炎疫情及行業的發展情況，不時調整業務策略，並採取積極應對措施。在後疫情時代，通過持續拓展特許業務、優化門店結構、貫徹實施多元化全渠道觸達消費者、持續產品創新以及靈活的成本管控策略，實現可持續高質量發展。

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