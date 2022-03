【小老闆生意經@iM網欄】電子消費券 AlipayHK或成消費卷計劃大贏家

本地疫情持續惡化,人人不敢外出上班、上學,留在家裡抗疫。很多行業在限聚措施下只是勉強繼續營運,有些甚至敵不過持續錄得虧損而宣布結業。不少商店亦為了抗疫,提早關門,有些甚至不開業,以防疫情進一步惡化影響店內的員工及顧客,結果弄得百業蕭條。

因此,財政司司長陳茂波為了幫助市民渡過困難的時刻,在最新出爐的財政預算案中推出新一輪消費券計劃,向每名合資格市民分期發放總額一萬元電子消費券,更因應疫情最新發展和相關安排,下月(即4月)便向市民發放消費券計劃首階段5,000元消費券。

首階段消費券提早發放 助市民過逆境

雖然首階段只發放5,000元消費券,金額不算很多,惟以足夠幫補不少市民及早購買防疫物資。據了解,政府擬在3月底推行全民檢測的計劃,到時不少市民因要強檢而停工停學,影響生計,這10,000元消費券即使分階段發放,相信亦彌補到部分市民停工所帶來的影響吧。

據了解,上一次發放消費劵,刺激了本地AlipayHK的用戶大增。而AlipayHK整體消費金額在消費劵帶動下,亦出現明顯的上升。早前香港中文大學經濟學系宋錚教授對香港電子消費券計劃進行研究,指出在消費券計劃帶動下AlipayHK消費券用戶消費金額上升110%;而在電子消費券計劃推出後,大量消費交易從其他支付方式轉向至AlipayHK進行支付。

其研究指出,非耐用品(如餐飲、百貨等)及服務類型(電訊費等)的消費增幅明顯,約佔整體消費總額至少57%至63%,反映電子消費券有助促進零售商戶及服務供應商生意增長。同時,電子消費券的出現,鼓勵了更多商戶及市民使用流動支付工具。

本地電子消費市場迅速發展

現今數碼化年代,流動支付工具愈來愈普及,據FIS旗下Worldpay《2021年全球支付報告》顯示,在2024年的香港,料電子錢包、電子支付平台會佔總交易額36%,較2020年升22%,並將取代信用卡成為香港最受歡迎的網上付款方式。可見電子消費券計劃間接促進了本地電子支付市場的發展。

八達通是較早進駐本地市場的支付工具,用戶人數廣,惟其在電子錢包或電子支付發展方面未能普及,變相令其他後起之秀的電子支付工具更深得本地市民喜愛,最為人熟悉滙豐旗下App 「PayMe」、Wechat Pay、AlipayHK、Apple Pay等。而在本次發放消費劵計劃中,八達通的領取需分期發放,基於大家早已是八達通客戶的關係,不能因此消費卷計劃而吸新客。相反,相他支付工具則推出不同的優惠去吸新客,AlipayHK便是其一,以致其用戶量在消費卷計劃推出後大增。

筆者相信,電子支付工具日趨普及,不同平台之間會出現競爭,各大零售商為了捕捉消費機遇,應盡早引入多種電子支付系統,或推出購物優惠去吸引顧客利用消費劵作電子消費。而依筆者之見,AlipayHK應可成為消費卷計劃的大贏家。

