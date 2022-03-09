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【烏克蘭戰爭】全球最大鎳生產國印尼宣佈增產　幅度料可抵銷俄羅斯供應中斷

Hot Talk 22:02 2022/03/09

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全球最大鎳生產國印尼宣佈增產，幅度料可抵銷俄羅斯供應中斷。

全球最大鎳生產國印尼宣佈，將加大今年的鎳產能39.3萬噸至40萬噸，該國預期有關增產幅度足以抵銷俄羅斯或其他地方的供應損失。

根據印尼最新的增產計劃，該國今年的鎳總產能將增至140萬噸，明年計劃再增加年產能50萬噸。

另外，倫敦金屬交易所（LME）行政總裁Matthew Chamberlain表示，暫停鎳交易是正確決定，因LME的基本責任是維護市場穩定，倘允許交易繼續飆升，市場參與者將很難繼續交易。

作為世界第三大鎳金屬生產國的俄羅斯被國際制裁，意味鎳在全球的供應將會減少，有關預期引發在LME交易的鎳價周二一度衝高至逾每噸10萬美元的歷史新高。俄羅斯佔全球鎳出口量7％，至於全球第二大鎳生產國則是菲律賓。

由於鎳會用於鋰電池生產，鎳價大升拖累電動車相關股份近日急挫。

相關文章：

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商品 印尼 倫敦金屬交易所

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