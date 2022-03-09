【業績|資源股】馬鋼去年多賺1.7倍　錄淨利53.32億元人幣

▲ 馬鋼去年多賺1.7倍，錄淨利53.32億元人民幣。

馬鋼 （00323） 公佈去年業績，期內收入1,138.51億元（人民幣，下同），按年增加39.5％；淨利53.32億元，按年大升168.89％。

集團解釋，盈利增加主要原因包括產綫效率顯著提升、改革創新有突破等。馬鋼又稱，去年旗下9個公司級項目創效超過8000萬元，並開發了140萬噸新產品。

集團去年生鐵產量1,823萬噸，按年下降1.7%，主要由於一座4000立方米高爐於2021年9月15日至12月9日大修所致；粗鋼產量2,097萬噸，按年持平；鋼材產量2,045萬噸，按年增長3.04%，鋼材產量創集團歷史新高。

【石Sir一周前瞻及異動股】五礦資源、東方海外、中遠海控、中海油、中海石油化學、神華、中煤

相關文章：

【國泰業績】國泰航空承諾今年不裁員不減薪不放無薪假 主席：我們在請人

【業績|保險股】保誠管理層：中港客戶續保率高 料集團下任CEO仍須長期駐港

【鐵塔業績】中國鐵塔：正準備與三大運營商延長《商務定價協議》前期工作 去年多賺14% 派末期息2.624分人幣、周息率達3.8厘（第二版）

【業績│地產股】九龍倉去年基礎淨盈利增長7%末期息維持0.2元 內房去槓桿對集團內地業務構成下行風險