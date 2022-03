【無牆醫院@iM網欄】攜手同行 癌症康復者的人生下半場

當癌症患者捱過艱辛療程,身邊人都祝賀她/他成為「癌症康復者」。然而,對不少癌症康復者而言,治療只是「上半場」,充滿着挑戰和擔憂的「下半場」正是開始。

康復是一個過程

療程雖然辛苦,但尚算預期之內。不過,治療後的後遺症可能令癌症康復者更受困擾,常見如疲倦乏力、手腳麻痺、皮膚反應等,均令他們懷疑自己是否已經「康復」。

「復發」兩字更是康復者心中最大的恐懼,儘管治療成效良好,癌症仍像埋在體內的炸彈一般,不知何時會再被引爆。每次輕微的不適,都會聯想成「復發」的先兆。

康復者另一困擾是不知何時才能回復病發前的生活。對年輕康復者,特別是家庭經濟支柱而言,存在復工和照顧家人的考慮,以及如何兼顧身體健康和生活需要成為他們最大的煩惱。

綜合以上所見,康復不單是指完成治療的一刻,而是重投新生活的過程。筆者嘗試整合以下幾點,希望有助各位康復者更快走過康復路,打好人生下半場。

(一) 合理期望

雖然大部份治療後遺症會隨時間流逝而得以改善,但身體確實很難百份百回復至治療前的狀態。康復者宜給予自己時間和空間,逐漸適應新的身體狀況,亦宜訂立小目標,監察康復進度。例如若擔心出遠門,可先試試隔天到樓下公園走走,一星期後再評估自己的狀態,如果身體承受得到,就把下星期的目標定高一點點,嘗試走到鄰近屋邨商場;如果覺得有困難,則告訴自己仍需時間,以及調整一下目標。抱着過高期望而無法達成,只會令自己更擔心,失去康復的信心。

(二) 建立健康生活習慣

不少治療後遺症,如手腳麻痺、疲倦和皮膚問題等,都是可以從運動、飲食、作息和護理改善的。健康生活習慣也是最實際而有效的方法,以預防「復發」的擔憂和無力感。

(三) 處理負面情緒

反覆出現負面情緒是康復路上常見的情況。接納這些情緒,容許自己以健康的方式抒發,例如找人傾訴,甚至哭出來。康復者亦可準備一些有助分散注意力的方法,例如看影片、做運動、靜觀、出外走走等,當感到困擾時,嘗試叫停自己,並透過專注這些事情,減少自己出現負面想法的空間。

與你「攜手同行」下半場

康復路上遇上難關,除了跟家人朋友傾訴,也可尋求社區上不同機構專業人士和同路人團體的幫助。

雅麗氏何妙齡那打素慈善基金會由二零二一年九月起成為賽馬會「攜手同行」癌症患者支援計劃的夥伴機構,除了延續二零一八年起為癌症患者及家人提供的全面支援外,將更集中處理癌症康復者在康復路上遇到的困難和需要,例如邀請中醫、營養師、護士等分享康復路上的知識,加強康復者的信心和能力。

此外,新計劃亦加強支援年輕患者、照顧者和晚期患者的需要,由社工或護士作評估,再跟進或轉介合適服務。

假如你在抗癌路上遇上困難,歡迎致電26892241聯絡我們,與你攜手同行康復路。

