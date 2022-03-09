【烏克蘭戰爭】內地鎳業巨頭青山控股據報獲銀行貸款　有力支付鎳淡倉孖展保證金

▲ 內地鎳業巨頭青山控股據報獲銀行貸款，有力支付鎳空倉孖展保證金。

陷入鎳價挾淡倉風暴而無力支付空倉孖展保證金的內地企業青山控股，據報因內地當局指示內銀向青山控股提供更多信貸額度，終獲內銀及國際銀行出手，提供貸款渡過難關。該公司亦因此有能力向其經紀之一的建銀國際環球市場支付保證金，事件的連鎖效應因此暫未進一步擴大。

俄烏戰爭引發國際制裁俄羅斯出口，引發鋰電池生產原料鎳遭挾空倉事件。內地鎳業巨頭青山控股據報早前曾大手沽空鎳，但因俄羅斯被制裁無法交出現貨令鎳價上漲，有外資看準這點對青山控股挾空倉，導致後者被追收巨額孖展保證金。

不過外電報導，摩通及建行周三與該公司開會後，對其提供信貸承諾，大部份貸款料將用作應付青山控股在倫敦金屬交易所（LME）的孖展保證金支付。不過，有關青山控股須就貸款提供多少保證金等細節，各方則仍在商議。

報導又稱，青山控股董事會主席項光達向與會銀行代表保證，有信心公司可償還債務，公司亦正檢討其對沖策略，並考慮退出鎳的交易倉位。報導指項光達及其公司在LME的交易涉及10萬噸鎳，倘連經中介人進行的倉位亦計算在內，所涉淡倉規模更不止於此。

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