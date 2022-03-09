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【太古系】太古近15億港元出售太古海洋開發　全面退出海洋服務業務

股市 19:58 2022/03/09

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【太古系】太古近15億港元出售太古海洋開發　全面退出海洋服務業務

太古股份 （00019） （00087） 發公告宣布，今日（9日）向於紐約證券交易所上市的船隊公司Tidewater（美：TDW）簽署買賣協議，出售海洋服務供應商太古海洋開發，代價約為1.9億美元（約14.82億港元）。太古稱，繼早前出售香港聯合船塢集團和今次交易後，將不再營運任何海洋服務業務。

交易的代價部分將以現金支付，部分則以由Tidewater 發行的認股權證方式支付，太古有權購入 Tidewater 的810萬股。

太古稱，出售太古海洋開發符合太古公司減少非核心資產及實現資金再循環的策略，以專注在大中華區及 東南亞發展具有強大增長機遇的核心業務，包括地產、飲料、航空，以及近期在醫療保健行業的投資。

太古主席白德利：Tidewater 與太古海洋開發合併後將建立全球主要離岸海洋公司

太古公司主席白德利稱，Tidewater 與太古海洋開發集團的業務合併後，將建立全球其中一家主要的離岸海洋公司，具備有利條件在離岸能源業發展。感謝太古海洋開發集團所有員工多年來對公司所作的努力和貢獻，並祝願他們前程錦繡。

太古海洋開發集團於1975年成立，是太古的全資附屬公司，太古海洋開發集團總部位於新加坡，擁有及營運一支專用離岸支援船隊，在主要離岸開採及勘探區為能源業提供支援服務。而Tidewater 擁有及營運業內其中一支規模最大的離岸支援船隊，在支援全球離岸能源勘探及開採活動方面擁有逾60年經驗。

【石Sir一周前瞻及異動股】五礦資源、東方海外、中遠海控、中海油、中海石油化學、神華、中煤

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港股 太古股份公司 B（00087） 太古股份公司 A（00019）

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