【ET開市直擊】港股撈貨時機到？入市策略搶先睇（附time code）

港股昨日「坐過山車」反覆波動後跌幅收窄，恒指輕微高開後反覆下跌，午後跌幅一度擴大至663點，低見20102點，尾市跌幅收窄，最終收報20627點，跌138點。港股跌勢似喘定，技術上嚴重超賣，美股道指上日反彈逾650點，撈貨時機到？利達LW基金經理及合伙人黃耀宗（Andy）今早9時於《ET開市直擊》為你部署最新入市策略。

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00：09 - 港股今日焦點速覽

00：57 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現

02：47 - 亞太股市早段市況速報

03：21 - 市場許險情況已降溫？一個指標睇市場回暖未

04：38 - 參考歷史數據 大戰後2至3周大市見底

05：59 - 美股、港股估值吸引 淡友不敢大手攻

06：47 - 股市未有轉勢跡象 撈底不宜過份大注

07：45 - 歷史數據一覽 市場現過分炒作利淡？

12：24 - 嘉賓個人入市部署分享

13：29 - 現階段入市策略一：商品勿亂炒 黃金可短綫獲利？

15：34 - 現階段入市策略二：買入新能源股 Invesco Solar ETF（TAN.US）、信義能源 （03868） 可部署？

17：50 - 觀眾問股：Invesco Solar ETF（TAN.US）如果油價回落尺否應該見頂？止賺位可以放在哪裡？

19：53 - 觀眾問股：信義能源 （03868） 策略怎樣？未有貨可買入？

22：26 - 港股上日市況速覽+北水盤路

23：55 - 港股估值低 中長綫要開始留意？

25：19 - 恒指跌穿25年上升軌 如3月不重上22800點只當技術反彈

26：04 - 港股短綫只能博食「雞糊」

26：20 - 港股開市前市況速報

27：38 - 新股速報：金荗服務 （00816） 、蔚來 （09866）

28：01 - ET個股推介：中興 （00763） →【按此速睇】

32：35 - 港股開市初段市況速報

32：58 - 消息股：太古 （00019） 、馬鞍山鋼鐵 （00323） 、江西銅 （00358） 、 （02359） 、舜宇光學 （02382）

34：20 - 觀眾問股：Exxon Mobil Corp（XOM.US）受俄烏事件對投資價值影響多少？怎部署？

36：31 - 觀眾問股：ETF+個股的組合應怎樣建立？

40：21 - 現市況有何主題板塊或概念可炒作？

43：53 - 觀眾問股：台積電（TSM.US）110美元有貨 甚麼價位可再入？

45：15 - 觀眾問股：比亞迪 （01211） 220元有貨可換馬GX中國電車 （02845） ？寧可選Tesla（TSLA.US）？

51：01 - 觀眾問股：蔚來 （09866） 今日上市前景點睇？

53：12 - 觀眾問股：Amazon（AMZN.US）、Apple（AAPL.US）、Alphabet（GOOG.US）拆股大不同？

55：59 - 觀眾問股：為小朋友儲錢投資有咩揀？每周為小朋友儲5000至1萬元怎操作？

58：22 - 觀眾問股：VGK europe etf（VGK.US）現價可買入？睇好歐洲市場買咩好？

1：00：22 - 碳排權不明朗因素大 操作宜謹慎

1：02：22 - 觀眾問股：騰訊 （00700） 500元有貨可溝貨？

1：04：16 - 觀眾問股：安踏 （02020） 甚麼價位可買入？前景如何？體育股每4年炒一次？

1：06：17 - 港股、內地開市初段市況速報

1：06：46 - 財經日誌提提你

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*俄烏局勢未明，恒指若失兩萬怎自保？重溫《開市追揸沽》* → 【按此速睇 - 附time code】