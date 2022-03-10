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【ET開市直擊】港股撈貨時機到？入市策略搶先睇（附time code）

股市 11:04 2022/03/10

分享：

港股昨日「坐過山車」反覆波動後跌幅收窄，恒指輕微高開後反覆下跌，午後跌幅一度擴大至663點，低見20102點，尾市跌幅收窄，最終收報20627點，跌138點。港股跌勢似喘定，技術上嚴重超賣，美股道指上日反彈逾650點，撈貨時機到？利達LW基金經理及合伙人黃耀宗（Andy）今早9時於《ET開市直擊》為你部署最新入市策略。

Time code
00：09 - 港股今日焦點速覽　
00：57 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現
02：47 - 亞太股市早段市況速報
03：21 - 市場許險情況已降溫？一個指標睇市場回暖未
04：38 - 參考歷史數據    大戰後2至3周大市見底
05：59 - 美股、港股估值吸引    淡友不敢大手攻
06：47 - 股市未有轉勢跡象    撈底不宜過份大注
07：45 - 歷史數據一覽    市場現過分炒作利淡？
12：24 - 嘉賓個人入市部署分享
13：29 - 現階段入市策略一：商品勿亂炒    黃金可短綫獲利？
15：34 - 現階段入市策略二：買入新能源股    Invesco Solar ETF（TAN.US）、信義能源 （03868） 可部署？
17：50 - 觀眾問股：Invesco Solar ETF（TAN.US）如果油價回落尺否應該見頂？止賺位可以放在哪裡？
19：53 - 觀眾問股：信義能源 （03868） 策略怎樣？未有貨可買入？
22：26 - 港股上日市況速覽+北水盤路
23：55 - 港股估值低   中長綫要開始留意？
25：19 - 恒指跌穿25年上升軌    如3月不重上22800點只當技術反彈
26：04 - 港股短綫只能博食「雞糊」    
26：20 - 港股開市前市況速報
27：38 - 新股速報：金荗服務 （00816） 、蔚來 （09866）
28：01 - ET個股推介：中興 （00763）【按此速睇】
32：35 - 港股開市初段市況速報
32：58 - 消息股：太古 （00019） 、馬鞍山鋼鐵 （00323） 、江西銅 （00358）（02359） 、舜宇光學 （02382）
34：20 - 觀眾問股：Exxon Mobil Corp（XOM.US）受俄烏事件對投資價值影響多少？怎部署？
36：31 - 觀眾問股：ETF+個股的組合應怎樣建立？
40：21 - 現市況有何主題板塊或概念可炒作？
43：53 - 觀眾問股：台積電（TSM.US）110美元有貨    甚麼價位可再入？
45：15 - 觀眾問股：比亞迪 （01211） 220元有貨可換馬GX中國電車 （02845） ？寧可選Tesla（TSLA.US）？
51：01 - 觀眾問股：蔚來 （09866） 今日上市前景點睇？
53：12 - 觀眾問股：Amazon（AMZN.US）、Apple（AAPL.US）、Alphabet（GOOG.US）拆股大不同？
55：59 - 觀眾問股：為小朋友儲錢投資有咩揀？每周為小朋友儲5000至1萬元怎操作？
58：22 - 觀眾問股：VGK europe etf（VGK.US）現價可買入？睇好歐洲市場買咩好？
1：00：22 - 碳排權不明朗因素大    操作宜謹慎
1：02：22 - 觀眾問股：騰訊 （00700） 500元有貨可溝貨？
1：04：16 - 觀眾問股：安踏 （02020） 甚麼價位可買入？前景如何？體育股每4年炒一次？
1：06：17 - 港股、內地開市初段市況速報
1：06：46 - 財經日誌提提你

有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。
立即登入→https：//video.hket.com/srvv023/財經台

*俄烏局勢未明，恒指若失兩萬怎自保？重溫《開市追揸沽》* → 【按此速睇 - 附time code】

欄名 : ET開市直擊

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