【香港科創】科技園與英飛凌攜手合作 推出共同培育計劃 加速微電子創新並推動初創發展

香港科技園公司與半導體企業英飛凌科技香港有限公司攜手推出策略性共同培育計劃，以釋放初創企業的創新潛能以及大灣區微電子的龐大發展機遇。是次計劃是科技園公司與「官產學研」各界別領袖一系列合作中的最新一項共同培育計劃，旨在透過跨界別的強大創科網絡，為初創企業提供支援。

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香港科技園公司行政總裁黃克強表示，科技園公司正與英飛凌等世界級創新企業合作，為高潛力並處於關鍵成長階段的初創提供重要支援及機會。科技園公司邀請來自世界各地、對創科充滿熱誠和抱負的學生和創新者加入蓬勃發展的生態圈，接觸世界一流的專業知識、基礎設施和技能，以加速微電子的商業化及市場應用。這一系列的合作夥伴關係將提升香港以至大灣區作為先進電子創新、製造及環球市場機遇的國際樞紐地位。

對於處於早期發展階段的初創公司而言，最困難的一環是將科研成果商品化，以及尋求使用案例以推動更廣泛之市場應用。另外，產品測試、試點實驗、探索市場機遇等均需要大量時間、精力、以及基建和重要夥伴資源的配合。因此，當共同培育計劃正式啟動時，英飛凌會透過展開一系列以能源及傳感器系統為主題的培訓，分享專業知識，亦會在試點項目中與合適的初創公司合作，推動更多業務機會，同時利用先進技術為本地初創圈創造更多價值。

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責任編輯：羅浩濂