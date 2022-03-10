【投資心理學】學識投資首先要識止蝕 一文學懂鱷魚法則

相信不少讀者都會有投資的習慣，但回想第一隻購買的股票，應該大多數人都是蝕本離場，今日要與讀者介紹「鱷魚法則」，算是投資學中的基礎入門理論，主要是分為「學會止損」和「靜候時機」兩方面，本文以下便會略作介紹。

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學會止損

鱷魚法則的假設是如果一隻鱷魚咬了你的腳，如果你試圖掙扎，鱷魚同時會咬住你的手腳，愈掙扎失去得愈多。因此最好的逃脫方法便是犧牲一隻腳，否則會損失更多。套用在投資上，如果我們買了一隻股票，出現了虧損，特別是一些本身基本面表現一般的股票，可能只是因為「人買我買」的股票，更要學會止損，不要對於「反底」、「溝淡」有太大的期望，如果不及早止損，他日損失會更多。

港股風暴

就以最近的港股為例，相信不日內都會跌破20,000點心理關口，甚至觸及六年來的新低，低於疫情初期的水平，即使個別公司表現不錯，也受到大市的拖累，每日「見紅」。因此在討論區經常出現「港股已死」等主題，也引起不少網民的共鳴。以估計而言，港股的估值是值得「低追」，但現時未有觸底反彈的契機，特別是外部受到俄烏戰爭及內部經濟蕭條的影響，只能寄望待市面回復正常加上回歸廿五周年，才有反彈的空間，所以入市時要慎選時機。

靜候時機

如果有在Youtube看過鱷魚覓食的短片，都知道鱷魚是非常有耐心的動物，總是等到時機才決定行動。相信有不少讀者都有閱讀投資書籍和分析市況的習慣，有部分投資者喜歡「即日鮮」 (即日買賣，透過短期波幅獲利)，但反而「靜候時機」是佔大多數，投資也是一項長期和耐心的事情，很少機會一下子發大財，反而是每年提供合理的增長是最合適，投資者不應該盲目入市。

止損心理學

止損從來都是一個非常痛苦的時間，代表「追唔番」，但如果一直都無了期等待，可能到時損失更大。身邊都有不少人以心存僥倖的心理作投資，認為那隻股票只是一下子表現不佳、震走散戶，又不願意止蝕，因此反而想堅決下去，希望有一日會反彈。最終可能是拆股「愈溝愈淡」。因此投資者要理性投資，免得因為一次較好的止損時機而令自己日後損失更多。

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責任編輯：陳佳恩