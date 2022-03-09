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【蘋果發布會重點】新iPhone 、iPad Air登場　桌面電腦Mac Studio搭載新芯片

科技 20:21 2022/03/09

分享：

蘋果（Apple）在「Peek Performance」春季發布會中，推出多款新產品。本網為大家整理了有關產品的報道，讓大家一次過可看畢是次新產品賣點、規格等。

iPhone 13、iPhone 13 Pro新色登場：

是次蘋果為 iPhone 13 和 13 Pro 帶來了全新配色「松嶺綠色」。

【新iPhone】iPhone 13、iPhone 13 Pro添「松嶺綠」新色　最快本周五預售

配置A15花片　iPhone SE進入5G時代： 

第三代iPhone SE繼續保留經典的Touch ID主頁鍵，升級使用與iPhone 13同級的A15芯片，成為蘋果目前最便宜的5G iPhone。

【最平5G iPhone】消費劵商機？　iPhone SE 3售3,699元起

iPad Air芯片再升級：

新一代的 iPad Air，升級使用M1晶片，性能提升60%，本週五開始可於香港官網預購。

【蘋果iPad Air】新一代iPad Air升級M1芯片　售4,799元起

配合全新M1 Ultra芯片　Mac Studio推頂級配置：

Apple 利用最新的UltraFusion封裝架構將兩個M1 Max芯片的晶粒互連起來，成為最新的M1 Ultra芯片。而首款使用M1 Ultra芯片的Mac Studio，CPU效能比16核心的Mac Pro快90%。

【蘋果發布會】蘋果推出M1 Ultra芯片　Mac Studio頂級配置達6萬元

責任編輯：殷凱怡

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