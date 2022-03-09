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【高息股】太古1.9億美元出售 旗下海洋服務業務

股樓投資 21:13 2022/03/09

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太古(00019)再度出售資產。公司宣布和美國海洋服務供應商Tidewater (美：TDW)簽署一份買賣協議，出售旗下太古海洋開發集團100%權益，代價約為1.9億美元。交易的代價部分將以現金支付，部分則以由 Tidewater 發行的認股權證方式支付，讓集 團有權以名義價格購入 Tidewater 810萬股普通股。

【大行報告】 里昂指中資電訊股成最好防守股 看好中移動及中電信  詳情請看【下一頁

太古全資附屬公司之一的太古海洋開發集團總部位於新加坡，擁有及營運一支專用離岸支援船隊，在主要離岸開採及勘探區為能源業提供支援服務。買家Tidewater 擁有及營運業內其中一支規模最大的離岸支援船隊，在支援全球 離岸能源勘探及開採活動方面坐擁逾60年經驗。

【大行點睇】花旗看好7大產業9隻股份 受惠內地經濟增長目標  詳情請看【下一頁

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計入早前出售香港聯合船塢集團和此項交易後，太古將不再營運任何海洋服務業務。 公司形容此項出售符合減少非核心資產及實現資金再循環的策略，以專注在大中華區及東南亞發展具有強大增長機遇的核心業務，包括地產、飲料、航空，以及近期在醫療保健行業的投資。

近年太古亦曾多次出售非核心資產，包括向萬科(02202)出售冷鏈物流資產，及向阿克蘇諾貝爾出售多樂士油漆業務。

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撰文 : 李尚毅

港股 香港交易所（00388）

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