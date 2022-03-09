▲ 【第五波疫情】foodpanda啟動「疫流同行」計劃：派1.2萬張外賣餐券予弱勢社群 免除餐廳每月上架費

本港第五波新冠疫情持續肆虐，社交距離措施收緊下，餐飲、零售業界及弱勢社群受到衝擊，foodpanda香港今日宣布，將啟動總值逾300萬元的「疫流同行」計劃，包括向本地弱勢社群派發1.2萬張foodpanda外賣餐券，以及一系列涉資約200萬港元的措施，以支援平台的餐廳夥伴、商戶及送遞團隊。

作為「疫流同行」計劃的一部份，foodpanda香港將會向本地15間慈善機構，其中包括惜食堂、膳心連基金、同路舍、匡智會、關注草根生活聯盟、屯門婦聯、香港單親協會、婦女勞工協會、香港社區網絡、愛德循環運動、社會發展實踐及研究中心 – 家庭互助網絡等，捐贈逾1.2萬張價值80港元的foodpanda外賣餐券，合共約100萬港元。

3月中以兌換碼派發予所有慈善機構夥伴

foodpanda稱，將會於3月中以兌換碼的形式，將餐券派發予所有慈善機構夥伴，並由機構送到有需要人士手上。所有餐券將不設最低消費，亦可於所有餐廳夥伴使用，受惠人士可隨意選擇外賣自取或美食外送，透過平台兌換外賣。

此外，foodpanda香港亦會為各合作夥伴推出多項支援措施，包括免除餐廳每月上架費、新增餐廳員工「送遞員快速申請」計劃、向送遞團隊派發7,000份快速測試套裝、延長送遞員保險計劃中感染新冠的保障等，涉及約200萬元，盡力協助持份者緩解燃眉之急。

foodpanda冀給予支援、回饋香港人

foodpanda香港董事總經理賴偉昕表示，不論是餐廳夥伴、零售商戶夥伴、外送團隊或顧客，都因疫情正在承受巨大壓力，整個團隊認為必須盡力給予支援，回饋香港人。

相關文章：

【李嘉誠抗疫】李嘉誠基金會再加碼1000萬 累捐6000萬支援私家醫院、並緊急撥款500萬補助護理安老院

【慈善工作】信和、黃廷方慈善基金捐500萬元 支援基層兒童抗疫、設臨時住宿

【第五波疫情】優品360向安老院舍及群育學校捐出1萬支新冠病毒快速抗原測試套裝