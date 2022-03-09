【全城抗疫】政府首次以緊急警示系統通知市民 伊利沙伯醫院會改為專注救治新冠病人 即日起不會再收非新冠患者

因應疫情持續嚴峻，政府進一步推出抗疫措施。政府宣布，採取措施集中救治新冠病人，其中伊利沙伯醫院改為定點醫院，公立醫院近9,000張病床改為接收新冠病人。政府已請求中央派出內地醫療團隊支援香港，並致力盡早啟用河套區應急醫院項目。

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當局周三（9日）傍晚近6時，首次以緊急警示系統通知市民以上訊息，提醒市民伊利沙伯醫院的急症室將改為接收新冠病人及有生命危險的病人，其他人不要前往。

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是次政府發放緊急警示系統，採用區域廣播服務技術發放訊息，流動服務用戶可以透過連接至本地流動網絡的兼容流動裝置，接收緊急警示系統訊息。據通訊事務局辦公室的網站資料，政府已委聘本地流動網絡營辦商設立緊急警示系統，以在極端天氣、嚴重的公共安全和衞生事故等緊急情況下，通過流動網絡向流動服務用戶發出有迫切性的公告及訊息（「緊急警示系統訊息」），讓公眾得以迅速採取應變措施。

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行政長官林鄭月娥周三在記者會上表示，特區政府現階段防疫抗疫工作重點是減少死亡、減少重症、減少感染，通過快速擴大醫院的治療能力，集中接收新冠病人入院，以免病情惡化淪為重症或危殆，甚至喪生。就此，特區政府會連同醫院管理局採取多項措施。



其中，伊利沙伯醫院會改為專注救治新冠病人，今日起不會再收非新冠患者，政府爭取未來4天把該院非新冠患者轉送其他醫院。

醫院管理局行政總裁高拔陞闡述安排時表示，除了具生命危險的緊急病人外，其餘通過救護服務接收的病人均會轉送其他急症室，讓伊利沙伯醫院急症室可騰出能力照顧新冠病人。預計完成有關安排後，該院約有1,500張病床可接收新冠病人。

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根據初步估算，當局須為380多名現於伊利沙伯醫院的病人作出安排，其中約250人須轉送其他醫院，約130人未來數天則會陸續出院。

有關增加新冠患者病床，林鄭月娥說，早前醫院管理局公布天水圍醫院和北大嶼山醫院共400多張病床改為接收新冠患者。此外，當局會把公立醫院內整體約一半普通病床、復康或急症病床改為接收新冠病人，涉及接近9,000張病床。她希望私家醫院配合，接收醫管局部分病人。

內地醫療團隊援助方面，林鄭月娥指，她已請求中央派出內地醫療團隊支援提升本港現有設施，此舉有助提升北大嶼山醫院香港感染控制中心和亞洲國際博覽館社區治療設施處理重症的能力。

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至於由中央援建位於落馬洲河套區的應急醫院，林鄭月娥說，項目將由內地醫療團隊支援，特區政府爭取項目下月分階段投入服務。



另外，醫管局宣布優先為較高風險的新冠確診病人安排支援和治療，對象包括長者、小童、孕婦和免疫力受抑制者，他們可獲提供轄下指定診所求診預約、護士團隊主動評估和支援，以至醫療查詢支援熱線。

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記者：陳詠妍