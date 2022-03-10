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【烏克蘭】亞馬遜宣布制裁加辣　AWS停收俄羅斯與白俄羅斯新客戶

科技 09:30 2022/03/10

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亞馬遜（Amazon）官網昨（8日）發布聲明，宣布旗下網路服務系統Amazon Web Services（AWS）將停止接收俄羅斯和白俄羅斯的新客戶。（官網截圖）

自俄羅斯向烏克蘭宣戰起，俄國就面臨一連串的裁制政策。線上購物平台亞馬遜（Amazon）官網近日發表聲明，宣布旗下網路服務系統Amazon Web Services（AWS）將停止接收俄羅斯和白俄羅斯的新客戶。

【烏克蘭】阻止俄羅斯網絡宣傳　Instagram新標籤警告用戶勿傳播官媒資訊

據外媒《Engadget》報道，AWS早於上周就已停止接收俄羅斯和白俄羅斯的新客戶，而亞馬遜8日也於官網上，證實並宣布該政策。該企發言人表示，鑑於俄羅斯當前局勢的不穩定性，加上俄羅斯缺乏信用，因此決定暫停止接受俄羅斯和白俄羅斯AWS新客戶的合作。

據悉，AWS現時最大的俄羅斯客戶，大多是擁有當地開發團隊的跨國企業，加上亞馬遜一直都設有長期政策，不與俄羅斯政府展開業務合作，該企也沒有在俄羅斯設置數據中心、基礎設施或辦事處，所以相信新政策對俄羅斯的影響較為輕微。

美國兩大互聯網供應商Cogent Communications和Lumen於早前亦宣布，將退出俄羅斯市場。而是次亞馬遜的決定，或會帶動跟多科技企業加入抵制行列，制裁俄羅斯。

【網絡詐騙】英國擬立法防線上欺詐廣告　違規社交平台最高可罰1.8億元

【烏克蘭】歐盟擬減少對俄羅斯天然氣倚賴　加快發展可再生能源

責任編輯：文睿

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