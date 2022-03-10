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倫敦打算凍結私宅租金兩年 市長籲英國政府放權

環球社會熱點 09:05 2022/03/10

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英國樓市去年增長驚人，屢次創下新高。首都倫敦市長簡世德再次向英國政府發出呼籲，要求下放權力，讓倫敦的私人住宅租金凍結兩年，降低民眾的生活成本壓力。

倫敦最細單位75呎拍賣開價幾錢？出租5年料回本 【下一頁】

【BNO移民英國】10月放寬申請資格 97後出生人士受惠 【下一頁】

英國10大租金升幅最強勁地區（不計倫敦，排名由低至高）

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簡世德（Sadiq Khan）表示，3分1倫敦市民租住私人房屋，物價及能源費用上升對其打擊甚大，特別是下月起能源價格上限提升，指有關人士的需求多年來被政府及業主忽視。簡世德稱凍結租金有助更多倫敦民眾在新冠疫情後恢復正常生活。

2019年尋求連任倫敦市長前，簡世德已提出希望可以有權凍結私人物業租金，稱多個大城市如德國柏林及美國紐約的市長亦有相同權力。根據倫敦市政廳分析，租金凍結兩年可為租戶節省平均約3,000英鎊（約3.09萬港元）。

簡世德更指出，倫敦一房平均租金多過全英其他地區的3房租金，而且倫敦私人住宅租房比例自1990年已翻倍。

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責任編輯：吳漢培

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