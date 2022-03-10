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【理財智慧】點解女人保費普遍高過男人 原來同醫療費用有關

理財智慧 19:10 2022/03/10

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「男女平等」早已經是社會一直提倡和追求的議題，但在保費上往往沒有「男女平等」的事情，以香港的醫療保險為例，在同一份保障的情況下，男性和女性之間保費都會有差異，但普遍而言女性的保費會較男性為高，但到底是什麼原因引致當中的差異呢?

同場加映:【青姐話】疫情底 有幾抵？

醫療保險

之前都提及過保險公司釐定保費以「大數原則」為基礎，主要是通過計算出現的索償機率和賠償費用去決定保費的多少，有部分的保險公司醫療保險對於男與女的費用是沒有差異的，但參考某部分醫療保險的標準保費表，女性的保費在18-60歲較男生為高；但60歲後男生的保費會較高。

正如前面提及，根據「大數原則」，保險公司發現女性在這段時間的醫療支出較男性高，主因可能是較易患有「女性病」或女性更有意識願意去看病，變相令保險公司「負擔」增加，正如女性每月總有幾日「不方便」甚至需要去看醫生，所以保險公司會徵收較高的保費；但去到老年男士的醫療費用較高。

驗身收費嗎

因此可以發現保險公司會根據個別的群體、性別、工作背景和生活習慣去決定保費的高低，主要是反映保險公司要為投保人承受費用和預計未來的醫療開支。如果投保人在申請之後，保險公司可能會要求投保人驗身，主要是更清楚投保人的身體狀況，但如果是保險公司安排的驗身，當中不論結果如何，費用都是全免的，甚至驗身後不投保，投保人也無需要支付任何費用。

女性保險

不少保險公司都專門為女性推出「女性保險」或可以增加女性疾病的附加保障，主要是投保人對於婦科和女性體檢提供額外的保障，甚至有部分在醫美、激光矯視都有額外的折扣、保障媽媽肚內的嬰兒。但對於投保年齡也有限制，投保年齡都是六十歲以前，甚至不會提供終身續保。至於「女性保險」是否物有所值，因為如果索償後，保險公司可能會加保費、也不承諾會續保到終身，取決於個人需要。

 

同場加映:【溫股知新】再談港股五大因素 國策股前景最著數

 

 

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責任編輯：陳佳恩

 

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