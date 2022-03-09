【第五波疫情】政府首次使用「緊急警示系統」　通訊辦2020年斥資1.5億元設立

▲ 政府首次使用2020年11月推出的「緊急警示系統」。

周三傍晚接近6時，全港市民手機均突然彈出兩則中英對照的緊急警示，並伴隨長響的警報聲音，內容指伊利沙伯醫院3月9日起成為定點醫院，專門接收新冠病人，呼籲其他人士不要前往。翻查資料，原來政府早於2020年已設立該「緊急警示系統」，但至今才首次使用。

商經局轄下的通訊事務管理局辦公室通訊及創意產業科於2020年11月26日發新聞稿，公佈推出「緊急警示系統」，委聘本地流動網絡營辦商設立緊急警示系統。系統原意是在可能危及廣泛人命財產安全的緊急情況如：極端天氣導致廣泛基建破壞、重大公共安全事故、大型公共衞生緊急情況等，可透過該系統向流動電話用戶傳送實時信息，提醒市民馬上採取應變措施。

緊急警示系統採用區域廣播技術向接駁至流動網絡的手機發送實時電子信息，信息按事件嚴重性分為「緊急警示」和「極度緊急警示」兩級。流動電話用戶接收該系統發出的信息，並不涉及任何個人資料或額外收費。而已啟動接收緊急警示系統訊息功能的流動裝置會發出長約10秒的警示聲響與振動提示，提醒用戶收到緊急警示系統訊息，屏幕同時亦會彈出通知。

據報設立該「緊急警示系統」涉資1.5億元，以往政府向全港市民發放手機訊息往往都是依靠電訊供應商發放短訊，今次則是首次使用「緊急警示系統」。不過市民對系統的警報通知似乎不太受落，認為警報內容未算緊急，加上警報聲響十分嚇人，紛紛有人尋找關閉「緊急警示系統」的方法。分析指該系統應僅用於發放市民需作出即時反應的訊息，倘令市民感到滋擾並將系統通知關閉，未來只會妨礙政府發放真正重要的訊息。

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