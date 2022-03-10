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【烏克蘭戰爭】男童拒分離 痛哭捶打警員爸爸頭盔

環球社會熱點 08:05 2022/03/10

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俄羅斯與烏克蘭開戰以來，已有超過200萬難民逃離烏克蘭。烏克蘭禁止成年男子離國，逃離烏克蘭者多為老弱婦孺。外媒拍攝到當地一名男童撤離時與任職警員的爸爸分別，男童痛哭更捶打爸爸戴著的頭盔，情景令人心酸。

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俄軍向烏克蘭首都基輔推進，基輔近郊地區伊爾平的民眾也加快撤離。伊爾平一名男童周二（8日）準備與父親分別。

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從影片可見，男童父親戴著頭盔及穿著一身警察制服，身上也背著軍事裝備。而一臉稚氣的男童在父親的懷抱內放聲痛哭，明顯不捨得與父親分離。

這對父子身邊的一名女子試圖安撫男童，但男童仍繼續哭泣。這名父親眼見兒子拒絕分別，就拿出零食想安慰他。

不過男童仍然十分難過，用幼小的拳頭捶向父親手上的零食。他更似乎不滿父親要履行職務才要父子分別，生氣地捶打父親的頭盔和制服。

澤連斯基願與俄 談烏東克里米亞問題 【下一頁】

大部分難民逃離烏克蘭後前往波蘭。外媒早前也貼出另一段短片，顯示與烏克蘭接壤的波蘭邊境小村落Medyka，有一名小男孩手拎一袋物品獨自走在路上飲泣。

路透社其後報道指，這名男孩的母親跟隨著男童身後的人群，男童並非獨自逃難。

聯合國難民署表示自俄烏2月24日爆發戰爭以來，已有 200萬人逃離烏克蘭，當中大部分屬於婦孺。

**歐美擬禁運俄石油？ 潘國光分析俄烏局勢對後市影響**

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責任編輯：鄭錦玲

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