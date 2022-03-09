【新iPhone】第三代iPhone SE時隔兩年登場　彭博：不符合Apple標準

▲ 第三代iPhone SE成為蘋果目前最便宜的5G iPhone，但在外觀、屏幕及相機規格上卻未有更新。

時隔兩年，蘋果（Apple）終於在「Peek Performance」發布會上推出第三代iPhone SE，採用與iPhone 13同級的A15芯片。雖然第三代iPhone SE售3,699元起，成為蘋果目前最便宜的5G iPhone，但在外觀、屏幕及鏡頭效能上卻未有更新，惹外媒批評。

對比上一代在2020年推出的iPhone SE，3,399元起可入手，是次新機升價300元。外媒彭博批評，第三代iPhone SE僅搭載了更快的芯片，支援5G網絡，並進行其他漸進式的改進。因此認為新iPhone SE並不符合蘋果標準，該公司亦沒有優先考慮低階市場消費者的需求。

彭博評論指出：「當Steve Jobs領導Apple時，該公司以生產能給顧客留下深刻印象甚至愉悅的產品而聞名，但其今天發表的iPhone SE卻令人失望，明顯偏離標準。」

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第三代iPhone SE在外觀設計方面，與iPhone SE（2020）機款相同，搭載4.7 吋屏幕，經典Home鍵設計，同時支援Touch ID指紋辨識功能。是次升級焦點在於採用A15芯片，具更強AI及運算效能，而後置鏡頭則繼續採用1,200萬像素單鏡頭。

據天風證券分析師郭明錤早前預測，新一代iPhone SE在今年的出貨量估計為2,500萬至3,000萬部。

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責任編輯：張寶燕