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【有相睇】晉海兩房818萬成交　同類單位相隔1個月造價降5%

股樓投資 18:44 2022/03/09

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利嘉閣趙洛民指，日出康城晉海2A座低層D室，實用面積473平方呎，屬兩房連開放式廚房間隔，外望園景及山景。單位剛以818萬元成交，實用呎價約17,294元。代理指，上次同類型成交為同座高層D室單位，於今年1月底以870萬元沽出，對比是次成交，樓價相應低52萬元或約5.9%。

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同場加映︰【溫股知新】再談港股五大因素 國策股前景最著數

據悉，原業主於2017年10月以640萬元四入單位，持貨4年半，帳面賺約178萬元。代理補充，上述為屋苑本月至今首宗成交，目前屋苑兩房最低叫價為860萬元，一房入場費則為690萬元。

同場加映︰【青姐話】疫情底 有幾抵？

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撰文 : 謝昕蕎

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