【第五波疫情】全港手機突收政府疫情緊急警示　一文看清如何關閉警示功能

▲ 香港政府於今日傍晚時份向手機用戶發放「緊急警示」，內容指伊利沙伯醫院於今日（9日）轉為定點醫院，然而不少市民表示被該警示嚇倒。

本港第五波疫情持續，政府於今日傍晚時份向手機用戶發放「緊急警示」，內容指伊利沙伯醫院於今日（9日）轉為定點醫院，然而不少市民表示被該警示嚇倒。如iPhone或Android用戶需要關閉「緊急警示」功能，可參考以下方法：



據蘋果官網指，裝置上的「政府警報」預設為開啟。當用戶收到「政府警報」時，會聽到類似鬧鐘的特殊聲音。如果需要開啟或關閉警報，可依照以下步驟：

（1）前往「設定」>「通知」。

（2）捲動到畫面的最底端。

（3）在「政府警報」下方，開啟或關閉警報類型。



至於Android用戶開啟或關閉警報步驟如下：

（1）開啟手機的「設定」。

（2）依序輕觸「通知」下一步「無線緊急警報」。

（3）選擇警報的接收頻率及要開啟的設定。

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目前有不少國家採用與香港相似的「緊急警示系統」，例如台灣設有「地震速報 / 國家級警報」，當台灣發生地震時，當地中央氣象局會傳送災防示警訊息到市民的手機，即時通知市民，讓他們能及早掌握災情、避災的告知訊息服務。



至於美國及加拿大亦針對兒童綁架案設立「安珀警戒」（AMBER Alert），其使用美國緊急警報系統（EAS）透過廣播電台、衞星電台、電視台向全國發布，並同時會利用電郵、電子交通告示牌，以及手機短信發佈被綁架者、綁架嫌犯的描述，以及綁匪車輛的描述及車牌號碼。

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責任編輯：廖淑瑩