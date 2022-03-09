▲ 【京東9618】京東3.10公布第4季業績 券商料京東抵禦宏觀挑戰能力較佳、電商收入略微放緩

內地電商巨頭京東 （09618） 將於周四（10日）公布去年第4季及全年業績。券商普偏預計，雖然內地12月網上零售數據疲軟，但京東的重點市場及主要產品抵禦能力更強，料京東第4季收入增長只略微放緩。

德銀上月底發表報告，將京東目標價由420港元下調至401港元，維持買入評級。德銀將京東第4季收入增長預測由25%降至20%。德銀認為，京東快速消費品及3C產品保持強勁勢頭，抵消服裝及化妝品等某些種類的疲軟；雖然京東趨向利潤率更高的 3P 業務（第三方零售），但疫情導致物流成本增加，預計京東第4季的營業利潤率按年持平。

德銀：宏觀挑戰延續 但相信京東能夠繼續跑贏行業

德銀預計上季京東收入為2,740億元（人民幣，下同），按年增長 22%，當中產品收入為2,310億元，按年增長20%；服務收入為430億元，按年增長35%。

德銀預計，宏觀挑戰影響將延續到2022 年，但相信京東憑藉其獨特用戶群和產品類別能夠繼續跑贏行業；預計新業務虧損率收窄有助於抵消由於贊助央視春節聯歡晚會的營銷費。德銀將21及22年收入預測分別下調1%及2%；調整後純利分別上調1%及下調5%。

大摩料京東基於供應鏈的商業模式更具彈性 主要競爭對手表現疲弱

摩根士丹利則將京東美股目標價由98美元降至85美元，維持增持評級。大摩認為，京東去年第4季及全年收入按年增22%及27%，京東基於供應鏈的商業模式在消費疲軟的情況下更具彈性；鑑於京東在服裝及化妝品品類的曝光率較低，受直播電商的影響較小；其主要競爭對手蘇寧的表現疲弱，對手首3季收入按年下降36%。

大摩認為，今年上半年宏觀消費不會立即復蘇，認為京東能否在 2022 年繼續實現穩健的收入增長是值得關注，尤其是美國存託憑證（ADR）市場情緒疲軟且京東表現優於TMT 行業的情況。

交銀國際：京東具供應鏈優勢及非隨意性消費特點

交銀國際上月底曾發表報告，將京東目標價由407港元降至402港元，維持買入評級。交銀國際認為，京東受宏觀因素影響小於其他平台，加上供應鏈優勢和非隨意性消費的特點，預計業務可穩步增長。

交銀國際預計京東上季收入增21%至2,708億元；經調整純利約26億元。認為京東的3C產品憑藉用戶佔有率和供應鏈優勢擴大市場份額，而超市品類將保持快速增長。

京東雙十一GMV增長受到12 月消費疲軟抵消

交銀國際稱，京東雙十一期間京東的總商品交易額（GMV）按年增長 29%，但由於12月消費疲軟和供應鏈緊縮，將自營收入增長預期下調2個百分點至 21%。交銀國際又預計，第三方零售的GMV將超越自營分部，有助支撐零售利潤率。

交銀國際提到，京東的新業務之一京喜拼拼GMV穩步增長，繼續深入低端市場，並引入第三方零售商家，豐富商品種類，提高履行效率。交銀國際預計，京東物流去年下半年來自外部客戶的收入將按年增長37%，隨著物流網絡利用效率提高，預計下半年盈利表現將優於上半年，甚至在第4季盈利轉正。

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記者：李哲毅