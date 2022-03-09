▲ 【SPAC】HSBC滙豐為專業投資者客戶 提供應用程式認購SPAC服務

由招銀國際資產管理、中資投資者組成的AAC Mgnt Holding發起的特殊目的收購公司（SPAC）- Aqulia Acquisition 本周後期招股。雖然普羅散戶較難入場參與SPAC，但HSBC滙豐公布，由3月10日開始，專業投資者可使用「滙豐投資全速易」應用程式，獲得香港SPAC的相關資訊並參與認購。

滙豐指，有關服務適用於擁有專業投資者資格的滙豐尚玉及卓越理財客戶，新功能讓合資格的客戶除了透過客戶經理外，亦可於滙豐投資全速易輕鬆使用滙豐私人市場投資服務，包括參與SPAC IPO 認購及針對專業投資者的配售項目。

滙豐會透過滙豐投資全速易通知客戶認購結果，有關交易亦會於指定賬戶自動完成。

滙豐香港區財富管理及個人銀行投資及理財部主管安博哲（Sami Abouzahr）表示，SPAC為投資者帶來更多元化化的投資選擇，新服務印證滙豐持續投入發展更先進的數碼服務，並致力成為亞洲首屈一指的財富管理公司。

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