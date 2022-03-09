▲ 【內房危機】九倉吳天海：內房市場機會較數月前更吸引「遲些還有得揀」 關注烏克蘭局勢對香港影響

九龍倉 （00004） 主席吳天海指，大部分業務均有周期，房地產業務也不例外，現時見到市場機會比幾個月之前更吸引，集團會對潛在項目作出選擇性討論及投資，但「以今日的市場環境，不用急，可能等一會將更好，可以更挑剔，但若是一些非常吸引的項目就投資，不會等」。

吳天海強調，集團並不心急，「遲些還有得揀」，也不會退出內地市場，目前手上仍有若干項目進行中，若找到更吸引的項目，也會考慮投資，但暫時未有已經接近完成收購的項目可以透露。

今年內房銷售目標90億人幣

今年初內房銷售大跌，吳天海稱，九倉的內地物業銷售規模沒有其他房企大，項目亦較少，所以每月比較銷售情況意義不大，去年合約銷售近140億元人民幣，今年目標銷售約90億元人民幣，為近年最低，因手上可售貨源不多，而且賣樓價格受到限制。

烏克蘭局勢持續，吳天海指，烏克蘭對港經貿往來不多，但俄烏衝突或會引起全球性影響，如能源價格上升，一些商品價格上升，小麥類等食品，香港不能獨善其身，但兩國衝突會否影響全球供應鏈、通脹、利率、經濟增長或衰退等一連串問題，他並非專家難以評論，但暫未能清楚看到香港影響情況有多大，惟會密切關注。

香港樓市方面，受第五波疫情影響，本港首兩個月經濟活動及樓市賣賣大減，所以樓市交投及價格並非指標，需時觀察，但因九倉手上可銷售貨源只有豪宅，而豪宅的銷售是可遇不可求，所以不擔心樓市。

去年陸續減債及減持新經濟股

九倉去年從金融資產收息4.25億元，按年減少39%，但金融資產長期投資的公允價值收益亦微升3.3%至12.26億元。吳天海指，去年下半年投資環境及經濟有幾大隱憂，所以陸續減債及減持新經濟股，將手上一些流動性高的投資先套現，所以負債由最高峰減近300億元，負債比率降至7.9%。

他指，今年首2個月繼續減債數十億元，如今債務風險不高，餘下金融資產持有長期投資，進可攻退可退，若市有轉機，可以補回一些長期投資。

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