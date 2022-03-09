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【職場文化】求職者追求靈活環境　混合模式工種求職者增7倍

商業 18:07 2022/03/09

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(法新社圖片)

疫情兩載，混合工作模式成恒常，不過，美國有企業已開始研究若員工返回辦公室工作，要如何處理。據《CareerBuilder》研究報告指，剛過去的1月，求職者對在家工作（WFH）及兼職的工作職位提出的申請，較要安坐辦公室職位多出7倍，顯示求職人士對高度靈活性的混合模式工作有較大興趣。

【職場文化】混合工作模式壓力增　5招助員工提升效率

據CareerBuilder首席營銷官Kristin Kelley表示，在地點及時間上具靈活性的工作，是員工所期望的工作新常態，並相信這趨勢在未來數月仍會持續。企業面對求職者態度改變，可調整策略應對，Kristin Kelley提出以下3種方法，助減低員工流失。

1.重返辦公室的迷思：部份美國企業，如美國運通及Twitter等公司已宣布將於三月份重返辦公室工作。然而，員工仍然希望選擇混合工作，《Pew Research survey》於1月份對5,889名員工進行調查，結果發現61%正在混合模式工作的員工不願重返辦公室，理由是他們認為需要更靈活的工作生活平衡（Work-Life Balance），並認為這能有更高的工作效率。另外，Morning Consult公司對400名員工的調查亦提到，僱主若要求員工未感到安全情況下返回辦公室，有近半數的人會選擇辭職，所以僱主應事先設定好混合工作方式與返回辦公室的時間表，以減低人才因不願重返辦公室而離開。

【職場熱話】疫下營商受挫　美國初創解僱全球4000名員工

2.員工要求工作靈活性：遙距及混合工作模式不單影響到辦公室作業方式，在服務行業的員工也希望尋找更高靈活性的環境。據ADP全國就業報告指，美國當地在1月份服務業流失了274,000個職位，雖然於上月就業人數有所回升，但仍遠低於疫情前水平。其中，具備靈活性的工作，包括，客戶服務、行政助理及營業員是眾多職業中較受求職者歡迎的，而不同行業的員工也會因尋求工作靈活性而轉工，所以報告建議企業可調整出更具靈活性的工作方式以吸引人才。

3.管理人要更關心員工：獎金及額外假期成吸引人才入職的重要元素，為吸引或挽留人才，企業也應注意與員工溝通，適時舉行員工指導計劃、虛擬式的團隊聚會，在溝通過程中理解員工需求，減低員工流失。

責任編輯：向頌勤

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