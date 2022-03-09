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【電子消費券】ZA Bank：期望協助市民領取第二輪5000元電子消費券

Hot Talk 18:09 2022/03/09

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虛擬銀行ZA Bank表示，歡迎2022至23年度《財政預算案》提出新一輪電子消費券計劃；指如政府考慮將第二輪的電子消費券開放予銀行參與，ZA Bank希望能發揮在金融科技領域的優勢，透過方便安全的體驗協助香港市民領取消費券。

ZA Bank曾於2020年成為香港唯一一間支持現金發放計劃的虛擬銀行。ZA Bank稱，希望成為市民儲值支付工具以外的最佳選擇，藉促進消費讓廣大市民和中小企商戶受惠，又指該行以推廣普惠金融為使命，在正式開業兩年內，已獲得超過 50 萬用戶的信賴與支持。該行又透露，現時每 5 位香港年青人便有1位是ZA Bank用戶。 

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