【烏克蘭戰爭】烏軍堅守基輔北部 俄稱已控制扎波羅熱核電站

俄羅斯烏克蘭戰事踏入兩周，烏克蘭頑強抵禦俄軍入侵首都基輔。烏克蘭武裝部隊總參謀部周三（9日）表示，部隊正奮勇擊退俄軍，堅守基輔東北部陣地。英國國防部亦指，俄軍未能在基輔北部取得重大進展，烏軍疑似擊落敵方戰機。

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烏克蘭武裝總參謀部周三發表聲明指，俄羅斯軍隊在北部城市切爾尼戈夫（Chernihiv）的民居及農場放置武器、在南部發現有身穿便服的俄軍向尼古拉耶夫（Mykolaiv）市推進。

參謀部續指，烏克蘭軍隊正加強北部、南部及東部的防禦，在基輔東北部的士兵成功堅守陣地，抵抗俄方進攻。聲明補充稱，由於俄軍有大量傷亡，俄羅斯繼續以訓練營為名，秘密動員招募士兵，並持續招募志願者入伍。

英國國防部情報周三亦表示，俄羅斯軍隊未能在基輔北部取得重大進展，烏軍更疑似成功擊落俄方軍機，烏國防空系統似乎成功抵抗俄羅斯軍機，使俄方無法掌控絕對制空權。

但情報續指，哈爾科夫（Kharkiv）、切爾尼戈夫（Chernihiv）、蘇梅（Sumy）及馬里烏波爾（Mariupol）仍被俄軍隊包圍，並遭受猛烈砲擊。

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另一方面，俄軍周三宣布，已完全控制烏克蘭位於扎波羅熱（Zaporizhzhia）的核電廠，約240名烏軍放下武器投降，並獲准回家。發言人表示，在俄軍控制下，現時發電站運作正常，所有工作人員都履行職責。

但烏克蘭能源部長哈魯申科（Herman Halushchenko）指責核電站約500名俄軍，挾持並虐待站內工作人員長達4日，所有員工身心俱疲，對他們處境感到擔憂。

國際特赦組織調查亦發現，俄羅斯上周四（4日）在切爾尼戈夫發動空襲，導致47名排隊領取麵包的平民喪生，警告可構成戰爭罪。

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責任編輯：郭麗明