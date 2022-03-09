【科學研究】亞馬遜網路服務公司聯手科學界 成功識別13萬種RNA病毒 可預防未來冠狀病毒傳染病爆發

Amazon Web Services (AWS)宣佈近期與加拿大英屬哥倫比亞大學雲端創新中心 (UBC CIC) 達成合作，讓其國際科學家團隊利用建基於AWS技術的超級運算平台。科學家團隊在短短11天內蒐集了近600萬份公開生物樣本，並成功識別出超過13萬種新的核糖核酸 (RNA) 病毒，當中包括9種新型冠狀病毒，科學家期望能透過識別並溯源新型病毒，在病毒感染人類、牲畜、農作物和瀕危物種前及早識別出它們，協助預防全球傳染病大爆發。

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RNA病毒引起的疾病包括普通感冒、流感、SARS、新冠肺炎、丙型肝炎、伊波拉、狂犬病、小兒麻痺症和麻疹等。由於RNA病毒繁殖和進化速度快，它們更容易感染不同的新宿主。若基因組學研究人員能夠及早識別新冠病毒，將能夠改變現時全球疫情情況。計劃負責人、計算病毒學家Artem Babaian表示：「數據是預防未來病毒蔓延的關鍵，但往往因數據量超出處理能力，即使擁有所需數據，我們也未能靈活應用。 」

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據了解，傳統電腦進行此項RNA病毒研究，預計需時逾2,000年才能完成，借助AWS卓越的彈性運算能力，研究人員僅在8周內便順利在AWS上建構了功能強大的超級運算平台，並在短短11天內處理了高達570萬個測序數據集，有專家估計運算和機器學習服務未來將為醫療和生命科學行業帶來革命性影響。

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記者：鄭日棱